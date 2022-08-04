《異動股》信義玻璃（００８６８）跌逾３％，報１４﹒７２元

《經濟通通訊社４日專訊》信義玻璃（００８６８）跌３﹒０３％，報１４﹒７２元，最低

價１４﹒７２元，最高價１５﹒２４元；成交５３２﹒５５萬股，成交金額７９８４﹒６５萬元

；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４１７﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為富

途證券國際，金額２６９﹒３４萬元，加權平均成交價１４﹒８９４元；現時最大淨被動賣出券

商為摩根士丹利，金額５８６﹒６萬元，加權平均成交價１４﹒９５４元。

現時，恒生指數報２０１２７，升３６０點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６７，

升１３０點或１﹒９３％；恒生科技指數報４３６４，升１１８點或２﹒７９％；主板成交

４５１﹒０８億元。

上證綜合指數報３１７４，升１１點或０﹒３５％，成交２１００﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１２０１４，升３２點或０﹒２７％，成交１３１０﹒０４億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒７２０ 變動 －３﹒０３％

最高價 １５﹒２４０ 最低價 １４﹒７２０

成交股數 ５３２﹒５５萬股 成交金額 ７９８４﹒６５萬

１０天平均 １５﹒５８２ 歷史波幅％ ４７﹒９６９

２０天平均 １６﹒３６０ 加權平均價 １４﹒９９３

５０天平均 １７﹒４７３ ＲＳＩ１４ ３３﹒３０８

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股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４１７﹒５８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義玻璃（００８６８） １４﹒７２０ －３﹒０３

東北電氣（０００４２） ０﹒３９０ ＋２１﹒８８

建滔集團（００１４８） ２２﹒０５０ －０﹒９０

力勁科技（００５５８） １３﹒６４０ －０﹒４４

億和控股（００８３８） １﹒９５０ ＋１﹒０４

洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒１２０ ＋１﹒１７

香港航天科技（０１７２５） ９﹒３００ ＋１１﹒２４

海天國際（０１８８２） １８﹒８２０ －１﹒６７

建滔積層板（０１８８８） ６﹒９５０ ＋０﹒２９

融科控股（０２３２３） ０﹒１６４ ＋１５﹒４９

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（ｅｄ）

