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00868 信義玻璃
即時 按盤價 跌15.560 -0.280 (-1.768%)
大手異動

04/08/2022 11:19

《異動股》信義玻璃（００８６８）跌逾３％，報１４﹒７２元

　　《經濟通通訊社４日專訊》信義玻璃（００８６８）跌３﹒０３％，報１４﹒７２元，最低
價１４﹒７２元，最高價１５﹒２４元；成交５３２﹒５５萬股，成交金額７９８４﹒６５萬元
；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４１７﹒５８萬元。現時最大淨被動買入券商為富
途證券國際，金額２６９﹒３４萬元，加權平均成交價１４﹒８９４元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根士丹利，金額５８６﹒６萬元，加權平均成交價１４﹒９５４元。
　　現時，恒生指數報２０１２７，升３６０點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６７，
升１３０點或１﹒９３％；恒生科技指數報４３６４，升１１８點或２﹒７９％；主板成交
４５１﹒０８億元。
　　上證綜合指數報３１７４，升１１點或０﹒３５％，成交２１００﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０１４，升３２點或０﹒２７％，成交１３１０﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１４﹒７２０　變動　　　　　　－３﹒０３％
　　最高價　　　　　１５﹒２４０　最低價　　　　　１４﹒７２０
　　成交股數　　５３２﹒５５萬股　成交金額　　７９８４﹒６５萬
　　１０天平均　　　１５﹒５８２　歷史波幅％　　　４７﹒９６９
　　２０天平均　　　１６﹒３６０　加權平均價　　　１４﹒９９３
　　５０天平均　　　１７﹒４７３　ＲＳＩ１４　　　３３﹒３０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入４１７﹒５８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義玻璃（００８６８）　　　１４﹒７２０　　－３﹒０３
　　東北電氣（０００４２）　　　　０﹒３９０　＋２１﹒８８
　　建滔集團（００１４８）　　　２２﹒０５０　　－０﹒９０
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒６４０　　－０﹒４４
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒９５０　　＋１﹒０４
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１２﹒１２０　　＋１﹒１７
　　香港航天科技（０１７２５）　　９﹒３００　＋１１﹒２４
　　海天國際（０１８８２）　　　１８﹒８２０　　－１﹒６７
　　建滔積層板（０１８８８）　　　６﹒９５０　　＋０﹒２９
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１６４　＋１５﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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