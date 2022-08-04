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08337 直通電訊
即時 按盤價 不變0.158 0.000 (0.000%)
大手異動

04/08/2022 11:20

《異動股》直通電訊升近４３％突破５０天線，報０﹒２２１元

　　《經濟通通訊社４日專訊》直通電訊（０８３３７）升４２﹒５８％，報０﹒２２１元，升
穿５０天線（０﹒２０２元），最高價０﹒２２１元，創１個月新高，最低價０﹒１５元，創１
個月新低；成交９萬股，成交金額１﹒４９萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
１﹒４９萬元。現時最大淨被動賣出券商為華僑永亨証券，金額９０００元，加權平均成交價
０﹒１５元。
　　現時，恒生指數報２０１２６，升３５９點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６７，
升１３０點或１﹒９４％；恒生科技指數報４３６５，升１１９點或２﹒８２％；主板成交
４５２﹒１６億元。
　　上證綜合指數報３１７４，升１０點或０﹒３５％，成交２１１１﹒４８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０１２，升３０點或０﹒２５％，成交１３１６﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２２１　變動　　　　＋４２﹒５８％
　　最高價　　　０﹒２２１　最低價　　　　　０﹒１５０
　　成交股數　　　　９萬股　成交金額　　　　１﹒４９萬
　　１０天平均　０﹒２２３　歷史波幅％　３４６﹒４２７
　　２０天平均　０﹒２４０　加權平均價　　　０﹒１６６
　　５０天平均　０﹒２０２　ＲＳＩ１４　　７６﹒７６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率１００：０，資金淨主
動買入１﹒４９萬元
　
（ｅｄ）

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上一篇新聞︰04/08/2022 11:26  《異動股》直通電訊升逾倍突破１００天線，報０﹒３４元

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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