《異動股》直通電訊升近４３％突破５０天線，報０﹒２２１元

《經濟通通訊社４日專訊》直通電訊（０８３３７）升４２﹒５８％，報０﹒２２１元，升

穿５０天線（０﹒２０２元），最高價０﹒２２１元，創１個月新高，最低價０﹒１５元，創１

個月新低；成交９萬股，成交金額１﹒４９萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

１﹒４９萬元。現時最大淨被動賣出券商為華僑永亨証券，金額９０００元，加權平均成交價

０﹒１５元。

現時，恒生指數報２０１２６，升３５９點或１﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６７，

升１３０點或１﹒９４％；恒生科技指數報４３６５，升１１９點或２﹒８２％；主板成交

４５２﹒１６億元。

上證綜合指數報３１７４，升１０點或０﹒３５％，成交２１１１﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２０１２，升３０點或０﹒２５％，成交１３１６﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２２１ 變動 ＋４２﹒５８％

最高價 ０﹒２２１ 最低價 ０﹒１５０

成交股數 ９萬股 成交金額 １﹒４９萬

１０天平均 ０﹒２２３ 歷史波幅％ ３４６﹒４２７

２０天平均 ０﹒２４０ 加權平均價 ０﹒１６６

５０天平均 ０﹒２０２ ＲＳＩ１４ ７６﹒７６２

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率１００：０，資金淨主

動買入１﹒４９萬元



（ｅｄ）

