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08337 直通電訊
即時 按盤價 不變0.158 0.000 (0.000%)
大手異動

04/08/2022 11:26

《異動股》直通電訊升逾倍突破１００天線，報０﹒３４元

　　《經濟通通訊社４日專訊》直通電訊（０８３３７）升１１９﹒３５％，報０﹒３４元，升
穿１００天線（０﹒２９３元），最高價０﹒３４５元，創１個月新高，最低價０﹒１５元，創
１個月新低；成交１１萬股，成交金額２﹒０８萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買
入２﹒０８萬元。現時最大淨被動賣出券商為華僑永亨証券，金額９０００元，加權平均成交價
０﹒１５元。
　　現時，恒生指數報２０１３０，升３６３點或１﹒８４％；恒生中國企業指數報６８６９，
升１３２點或１﹒９６％；恒生科技指數報４３６７，升１２０點或２﹒８５％；主板成交
４５９﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３１７２，升８點或０﹒２７％，成交２１７４﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２００２，升１９點或０﹒１７％，成交１３５０﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒３４０　變動　　　　＋１１９﹒３５％
　　最高價　　　０﹒３４５　最低價　　　　　　０﹒１５０
　　成交股數　　　１１萬股　成交金額　　　　　２﹒０８萬
　　１０天平均　０﹒２３５　歷史波幅％　　３４６﹒４２７
　　２０天平均　０﹒２４６　加權平均價　　　　０﹒１８９
　　５０天平均　０﹒２０４　ＲＳＩ１４　　　９０﹒２５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高，創１個月新低；主動買沽比率１００：０，資金淨
主動買入２﹒０８萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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