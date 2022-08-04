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06996 德琪醫藥－Ｂ
即時 按盤價 不變4.820 0.000 (0.000%)
大手異動

04/08/2022 11:40

《異動股》德琪醫藥（６９９６）挫逾５％創新低，報４﹒９４元

　　《經濟通通訊社４日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌５﹒３６％，報４﹒９４元，最低價
４﹒９４元，創上市新低，最高價５﹒３３元；成交２５７﹒９５萬股，成交金額１３４３﹒７
萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４７﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額５４﹒３１萬元，加權平均成交價５﹒１８３元；現時最大淨被動賣
出券商為高盛亞洲證券，金額１３０﹒２５萬元，加權平均成交價５﹒２７８元。以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒３４％。
　　現時，恒生指數報２００９８，升３３１點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報６８５３，
升１１６點或１﹒７３％；恒生科技指數報４３５０，升１０４點或２﹒４６％；主板成交
４７４﹒７４億元。
　　上證綜合指數報３１６８，升４點或０﹒１５％，成交２２２１﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８７，升５點或０﹒０４％，成交１３７５﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒９４０　變動　　　　　－５﹒３６％
　　最高價　　　　　　５﹒３３０　最低價　　　　　４﹒９４０
　　成交股數　　２５７﹒９５萬股　成交金額　　１３４３﹒７萬
　　１０天平均　　　　５﹒３２７　歷史波幅％　　５０﹒３０７
　　２０天平均　　　　５﹒６８４　加權平均價　　　５﹒２０９
　　５０天平均　　　　６﹒４８２　ＲＳＩ１４　　２８﹒３８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４７﹒９２萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１０﹒３４％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德琪醫藥（０６９９６）　　　　　　４﹒９４　－５﹒３６
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２８﹒７０　＋４﹒１７
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３２﹒５０　＋１﹒７２
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　　５﹒６５　＋２﹒７３
　　騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）　　　　８﹒２１　＋３﹒４０
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　７４﹒６０　＋３﹒９７
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１０３﹒３０　＋２﹒６８
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２１﹒０５　＋５﹒２５
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　　１３﹒７６　－０﹒１５
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　　４８﹒７０　＋８﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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