《異動股》德琪醫藥（６９９６）挫逾５％創新低，報４﹒９４元

《經濟通通訊社４日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌５﹒３６％，報４﹒９４元，最低價

４﹒９４元，創上市新低，最高價５﹒３３元；成交２５７﹒９５萬股，成交金額１３４３﹒７

萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４７﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商

為中國創盈市場服務，金額５４﹒３１萬元，加權平均成交價５﹒１８３元；現時最大淨被動賣

出券商為高盛亞洲證券，金額１３０﹒２５萬元，加權平均成交價５﹒２７８元。以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒３４％。

現時，恒生指數報２００９８，升３３１點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報６８５３，

升１１６點或１﹒７３％；恒生科技指數報４３５０，升１０４點或２﹒４６％；主板成交

４７４﹒７４億元。

上證綜合指數報３１６８，升４點或０﹒１５％，成交２２２１﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１１９８７，升５點或０﹒０４％，成交１３７５﹒８４億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒９４０ 變動 －５﹒３６％

最高價 ５﹒３３０ 最低價 ４﹒９４０

成交股數 ２５７﹒９５萬股 成交金額 １３４３﹒７萬

１０天平均 ５﹒３２７ 歷史波幅％ ５０﹒３０７

２０天平均 ５﹒６８４ 加權平均價 ５﹒２０９

５０天平均 ６﹒４８２ ＲＳＩ１４ ２８﹒３８０

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４７﹒９２萬元；暫連跌

３日，累計跌幅１０﹒３４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德琪醫藥（０６９９６） ４﹒９４ －５﹒３６

金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒７０ ＋４﹒１７

信達生物（０１８０１） ３２﹒５０ ＋１﹒７２

錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６５ ＋２﹒７３

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒２１ ＋３﹒４０

藥明生物（０２２６９） ７４﹒６０ ＋３﹒９７

百濟神州（０６１６０） １０３﹒３０ ＋２﹒６８

康方生物（０９９２６） ２１﹒０５ ＋５﹒２５

開拓藥業（０９９３９） １３﹒７６ －０﹒１５

榮昌生物（０９９９５） ４８﹒７０ ＋８﹒９５

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（ｅｄ）

