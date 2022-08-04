《異動股》德琪醫藥（６９９６）挫逾５％創新低，報４﹒９４元

《經濟通通訊社４日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌５﹒３６％，報４﹒９４元，最低價
４﹒９４元，創上市新低，最高價５﹒３３元；成交２５７﹒９５萬股，成交金額１３４３﹒７
萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４７﹒９２萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國創盈市場服務，金額５４﹒３１萬元，加權平均成交價５﹒１８３元；現時最大淨被動賣
出券商為高盛亞洲證券，金額１３０﹒２５萬元，加權平均成交價５﹒２７８元。以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒３４％。
現時，恒生指數報２００９８，升３３１點或１﹒６８％；恒生中國企業指數報６８５３，
升１１６點或１﹒７３％；恒生科技指數報４３５０，升１０４點或２﹒４６％；主板成交
４７４﹒７４億元。
上證綜合指數報３１６８，升４點或０﹒１５％，成交２２２１﹒０４億元人民幣。
深證成份指數報１１９８７，升５點或０﹒０４％，成交１３７５﹒８４億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒９４０ 變動 －５﹒３６％
最高價 ５﹒３３０ 最低價 ４﹒９４０
成交股數 ２５７﹒９５萬股 成交金額 １３４３﹒７萬
１０天平均 ５﹒３２７ 歷史波幅％ ５０﹒３０７
２０天平均 ５﹒６８４ 加權平均價 ５﹒２０９
５０天平均 ６﹒４８２ ＲＳＩ１４ ２８﹒３８０
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１４７﹒９２萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１０﹒３４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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德琪醫藥（０６９９６） ４﹒９４ －５﹒３６
金斯瑞生物科技（０１５４８） ２８﹒７０ ＋４﹒１７
信達生物（０１８０１） ３２﹒５０ ＋１﹒７２
錦欣生殖（０１９５１） ５﹒６５ ＋２﹒７３
騰盛博藥－Ｂ（０２１３７） ８﹒２１ ＋３﹒４０
藥明生物（０２２６９） ７４﹒６０ ＋３﹒９７
百濟神州（０６１６０） １０３﹒３０ ＋２﹒６８
康方生物（０９９２６） ２１﹒０５ ＋５﹒２５
開拓藥業（０９９３９） １３﹒７６ －０﹒１５
榮昌生物（０９９９５） ４８﹒７０ ＋８﹒９５
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（ｅｄ）
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