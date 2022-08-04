《異動股》上海復旦（１３８５）漲近６％破頂，報３３﹒１５元

《經濟通通訊社４日專訊》上海復旦（０１３８５）升５﹒５７％，報３３﹒１５元，最高

價３３﹒２元，創上市新高，最低價３１﹒４元；成交２３３﹒７６萬股，成交金額

７５７４﹒３７萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３４１２﹒５８萬元。現時最

大淨被動買入券商為瑞銀，金額９９３﹒２９萬元，加權平均成交價３２﹒２８５元；現時最大

淨被動賣出券商為星展唯高達，金額５８０﹒５２萬元，加權平均成交價３２﹒３４６元。以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒３３％。

現時，恒生指數報２００５０，升２８３點或１﹒４４％；恒生中國企業指數報６８３２，

升９５點或１﹒４２％；恒生科技指數報４３３３，升８７點或２﹒０６％；主板成交

５１９﹒０８億元。

上證綜合指數報３１６８，升４點或０﹒１５％，成交２２８９﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１１９８３，升不足１點，成交１４１２﹒１９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ３３﹒１５０ 變動 ＋５﹒５７％

最高價 ３３﹒２００ 最低價 ３１﹒４００

成交股數 ２３３﹒７６萬股 成交金額 ７５７４﹒３７萬

１０天平均 ２９﹒９９５ 歷史波幅％ ５３﹒１１３

２０天平均 ２９﹒３３２ 加權平均價 ３２﹒４０３

５０天平均 ２８﹒５３３ ＲＳＩ１４ ６６﹒５３４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新高；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入３４１２﹒５８萬元；暫連

升２日，累計升幅１３﹒３３％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

上海復旦（０１３８５） ３３﹒１５ ＋５﹒５７

中電華大科技（０００８５） ０﹒７２ －２﹒７０

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒６５ ＋１﹒２１

ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ ＨＯＬＤ（００５９５） ０﹒５１ ＋２﹒００

中芯（００９８１） １６﹒７０ ＋３﹒２１

華虹（０１３４７） ２３﹒９５ ＋３﹒２３

康特隆（０１９１２） ０﹒１３ ＋０﹒７８

晶門（０２８７８） ０﹒５５ ＋３﹒７７

宏光半導體（０６９０８） ３﹒６８ ＋２﹒５１＊

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

＊中途停牌

（ｅｄ）

