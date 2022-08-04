《中概異動》網易（０９９９９）跌近３％，報１３８﹒７元

《經濟通通訊社４日專訊》網易（０９９９９）跌２﹒６％，報１３８﹒７元，較ＡＤＲ收

市低２﹒３９％，最低價１３８﹒１元，最高價１４４﹒３元；成交３６６﹒５３萬股，成交金

額５﹒１４億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９０６０﹒２６萬元。現時最大淨

被動買入券商為高盛亞洲證券，金額７４６﹒５７萬元，加權平均成交價１３９﹒６１８元；現

時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２６１１﹒１６萬元，加權平均成交價１３９﹒９９元。

現時，恒生指數報２０００７，升２４０點或１﹒２２％；恒生中國企業指數報６８１６，

升７９點或１﹒１８％；恒生科技指數報４３２０，升７４點或１﹒７４％；主板成交

５２５﹒１４億元。

上證綜合指數報３１６５，升２點或０﹒０７％，成交２３１３﹒３８億元人民幣。

深證成份指數報１１９６８，跌１３點或０﹒１１％，成交１４２６﹒０６億元人民幣。



基本資料

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現價 １３８﹒７００ 變動 －２﹒６０％

最高價 １４４﹒３００ 最低價 １３８﹒１００

成交股數 ３６６﹒５３萬股 成交金額 ５﹒１４億

１０天平均 １４６﹒４００ 歷史波幅％ ４０﹒７１０

２０天平均 １４３﹒２５０ 加權平均價 １４０﹒２００

５０天平均 １５０﹒０６７ ＲＳＩ１４ ４２﹒０２２

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入９０６０﹒２６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １３８﹒７０ －２﹒６０

騰訊（００７００） ３０８﹒００ ＋１﹒７８

快手（０１０２４） ７９﹒３５ ＋０﹒１３

小米（０１８１０） １１﹒８０ ＋１﹒７２

理想汽車（０２０１５） １３２﹒４０ ＋０﹒０８

美團（０３６９０） １８１﹒２０ ＋２﹒３２

京東集團（０９６１８） ２４２﹒８０ ＋４﹒１２

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９０﹒３０ ＋４﹒５０

小鵬汽車（０９８６８） ８９﹒１０ －２﹒３６

阿里（０９９８８） ９３﹒６５ ＋３﹒６５

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（ｅｄ）

