《異動股》明源雲（００９０９）微跌創新低，報６﹒５１元

《經濟通通訊社４日專訊》明源雲（００９０９）跌０﹒４６％，報６﹒５１元，最低價
６﹒５１元，創上市新低，最高價６﹒８元；成交２８１﹒５萬股，成交金額１８７７﹒５９萬
元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８４﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩
根士丹利，金額７５﹒２萬元，加權平均成交價６﹒６６９元；現時最大淨被動賣出券商為美銀
，金額１２５﹒０５萬元，加權平均成交價６﹒６７８元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌
幅１７﹒０７％。
現時，恒生指數報２０００６，升２３９點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６８１８，
升８１點或１﹒２１％；恒生科技指數報４３２０，升７４點或１﹒７６％；主板成交
５３４﹒１４億元。
上證綜合指數報３１６２，跌１點或０﹒０５％，成交２３６４﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１１９５３，跌２８點或０﹒２４％，成交１４５４﹒５９億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒５１０ 變動 －０﹒４６％
最高價 ６﹒８００ 最低價 ６﹒５１０
成交股數 ２８１﹒５萬股 成交金額 １８７７﹒５９萬
１０天平均 ７﹒２６０ 歷史波幅％ ８０﹒８１６
２０天平均 ７﹒９７５ 加權平均價 ６﹒６７０
５０天平均 ９﹒７７８ ＲＳＩ１４ ２６﹒２４６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８４﹒５９萬元；暫連跌５
日，累計跌幅１７﹒０７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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明源雲（００９０９） ６﹒５１ －０﹒４６
騰訊（００７００） ３０７﹒８０ ＋１﹒７２
快手（０１０２４） ７９﹒２５ 無升跌
小米（０１８１０） １１﹒８２ ＋１﹒９０
美團（０３６９０） １８１﹒３０ ＋２﹒３７
京東集團（０９６１８） ２４３﹒００ ＋４﹒２０
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９０﹒２０ ＋４﹒４５
百度（０９８８８） １３３﹒８０ ＋２﹒６９
阿里（０９９８８） ９３﹒５５ ＋３﹒５４
網易（０９９９９） １３８﹒３０ －２﹒８８
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（ｅｄ）
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