《異動股》明源雲（００９０９）微跌創新低，報６﹒５１元

《經濟通通訊社４日專訊》明源雲（００９０９）跌０﹒４６％，報６﹒５１元，最低價

６﹒５１元，創上市新低，最高價６﹒８元；成交２８１﹒５萬股，成交金額１８７７﹒５９萬

元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８４﹒５９萬元。現時最大淨被動買入券商為摩

根士丹利，金額７５﹒２萬元，加權平均成交價６﹒６６９元；現時最大淨被動賣出券商為美銀

，金額１２５﹒０５萬元，加權平均成交價６﹒６７８元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌

幅１７﹒０７％。

現時，恒生指數報２０００６，升２３９點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６８１８，

升８１點或１﹒２１％；恒生科技指數報４３２０，升７４點或１﹒７６％；主板成交

５３４﹒１４億元。

上證綜合指數報３１６２，跌１點或０﹒０５％，成交２３６４﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１１９５３，跌２８點或０﹒２４％，成交１４５４﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒５１０ 變動 －０﹒４６％

最高價 ６﹒８００ 最低價 ６﹒５１０

成交股數 ２８１﹒５萬股 成交金額 １８７７﹒５９萬

１０天平均 ７﹒２６０ 歷史波幅％ ８０﹒８１６

２０天平均 ７﹒９７５ 加權平均價 ６﹒６７０

５０天平均 ９﹒７７８ ＲＳＩ１４ ２６﹒２４６

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８４﹒５９萬元；暫連跌５

日，累計跌幅１７﹒０７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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明源雲（００９０９） ６﹒５１ －０﹒４６

騰訊（００７００） ３０７﹒８０ ＋１﹒７２

快手（０１０２４） ７９﹒２５ 無升跌

小米（０１８１０） １１﹒８２ ＋１﹒９０

美團（０３６９０） １８１﹒３０ ＋２﹒３７

京東集團（０９６１８） ２４３﹒００ ＋４﹒２０

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９０﹒２０ ＋４﹒４５

百度（０９８８８） １３３﹒８０ ＋２﹒６９

阿里（０９９８８） ９３﹒５５ ＋３﹒５４

網易（０９９９９） １３８﹒３０ －２﹒８８

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（ｅｄ）

