《異動股》東方海外跌逾５％失守１０天線，報２５１元

《經濟通通訊社４日專訊》東方海外（００３１６）跌５﹒１４％，報２５１元，跌穿１０

天線（２６１﹒９２元），最低價２５１元，最高價２７１﹒８元；成交６９﹒２５萬股，成交

金額１﹒８億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３１４５﹒１３萬元。現時最大淨

被動買入券商為中信里昂證券，金額１３３７﹒４８萬元，加權平均成交價２５７﹒８１８元；

現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額８２３﹒９３萬元，加權平均成交價

２５６﹒０２３元。

現時，恒生指數報２００００，升２３３點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報６８１３，

升７６點或１﹒１４％；恒生科技指數報４３１８，升７１點或１﹒６９％；主板成交

５４１﹒４２億元。

上證綜合指數報３１５７，跌６點或０﹒２％，成交２４３０﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１１９３０，跌５１點或０﹒４３％，成交１４９１﹒９４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２５１﹒０００ 變動 －５﹒１４％

最高價 ２７１﹒８００ 最低價 ２５１﹒０００

成交股數 ６９﹒２５萬股 成交金額 １﹒８億

１０天平均 ２６１﹒９２０ 歷史波幅％ ４５﹒８７９

２０天平均 ２４７﹒７８０ 加權平均價 ２６０﹒４６２

５０天平均 ２４０﹒５６０ ＲＳＩ１４ ５２﹒２６８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３１４５﹒１３萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東方海外（００３１６） ２５１﹒００ －５﹒１４

招商局港口（００１４４） １１﹒７２ －０﹒６８

中遠海能（０１１３８） ５﹒２１ －２﹒６２

中遠海運港口（０１１９９） ５﹒３８ －２﹒７１

中遠海控（０１９１９） １０﹒８６ －１﹒２７

太平洋航運（０２３４３） ３﹒４６ 無升跌

中遠海發（０２８６６） １﹒１７ 無升跌

遼港股份（０２８８０） ０﹒７３ 無升跌

廈門港務（０３３７８） ２﹒１８ －０﹒４６

天津港（０３３８２） ０﹒５９ 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

