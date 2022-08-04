  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00316 東方海外國際
即時 按盤價 跌261.600 -16.800 (-6.034%)
大手異動

04/08/2022 13:14

《異動股》東方海外跌逾５％失守１０天線，報２５１元

　　《經濟通通訊社４日專訊》東方海外（００３１６）跌５﹒１４％，報２５１元，跌穿１０
天線（２６１﹒９２元），最低價２５１元，最高價２７１﹒８元；成交６９﹒２５萬股，成交
金額１﹒８億元；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３１４５﹒１３萬元。現時最大淨
被動買入券商為中信里昂證券，金額１３３７﹒４８萬元，加權平均成交價２５７﹒８１８元；
現時最大淨被動賣出券商為華泰金融控股，金額８２３﹒９３萬元，加權平均成交價
２５６﹒０２３元。
　　現時，恒生指數報２００００，升２３３點或１﹒１８％；恒生中國企業指數報６８１３，
升７６點或１﹒１４％；恒生科技指數報４３１８，升７１點或１﹒６９％；主板成交
５４１﹒４２億元。
　　上證綜合指數報３１５７，跌６點或０﹒２％，成交２４３０﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９３０，跌５１點或０﹒４３％，成交１４９１﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２５１﹒０００　變動　　　　　－５﹒１４％
　　最高價　　　２７１﹒８００　最低價　　　２５１﹒０００
　　成交股數　　６９﹒２５萬股　成交金額　　　　　１﹒８億
　　１０天平均　２６１﹒９２０　歷史波幅％　　４５﹒８７９
　　２０天平均　２４７﹒７８０　加權平均價　２６０﹒４６２
　　５０天平均　２４０﹒５６０　ＲＳＩ１４　　５２﹒２６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出３１４５﹒１３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　　２５１﹒００　－５﹒１４
　　招商局港口（００１４４）　　　１１﹒７２　－０﹒６８
　　中遠海能（０１１３８）　　　　　５﹒２１　－２﹒６２
　　中遠海運港口（０１１９９）　　　５﹒３８　－２﹒７１
　　中遠海控（０１９１９）　　　　１０﹒８６　－１﹒２７
　　太平洋航運（０２３４３）　　　　３﹒４６　　　無升跌
　　中遠海發（０２８６６）　　　　　１﹒１７　　　無升跌
　　遼港股份（０２８８０）　　　　　０﹒７３　　　無升跌
　　廈門港務（０３３７８）　　　　　２﹒１８　－０﹒４６
　　天津港（０３３８２）　　　　　　０﹒５９　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰05/08/2022 10:26  《異動股》百濟神州等３家公司上午１０：２５異動

下一篇新聞︰04/08/2022 11:15  《異動股》融科控股等２家公司上午１１：１４異動

其他大手異動
More

09/08/2022 14:56  《異動股》東方海外跌近５％失守１０天線，報２６４﹒８元

09/08/2022 09:37  《異動股》嘉耀控股等２家公司上午９：３６異動

05/08/2022 11:55  《異動股》東方海外漲逾５％突破１０天線，報２６９﹒６元

03/08/2022 09:31  《異動股》世紀城市國際等８家公司上午９：３０異動

02/08/2022 09:31  《異動股》小米等多家藍籌上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金