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01121 金陽新能源
即時 按盤價 升13.440 +0.300 (+2.283%)
大手異動

04/08/2022 13:26

《異動股》金陽新能源升逾１０％突破１０天線，報１３﹒４２元

　　《經濟通通訊社４日專訊》金陽新能源（０１１２１）升１０﹒３６％，報１３﹒４２元，
升穿１０天線（１２﹒９１６元），最高價１３﹒４４元，最低價１２﹒４元；成交３６５﹒４
萬股，成交金額４７８１﹒３８萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入
２２１１﹒５４萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證券香港，金額３０４﹒５５萬元，加權
平均成交價１３﹒０８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額５８９﹒８８萬元，
加權平均成交價１３﹒０４４元。
　　現時，恒生指數報２００７９，升３１２點或１﹒５８％；恒生中國企業指數報６８５１，
升１１４點或１﹒７％；恒生科技指數報４３５３，升１０７點或２﹒５３％；主板成交
５６４﹒８７億元。
　　上證綜合指數報３１６９，升６點或０﹒１９％，成交２５９２﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０００，升１８點或０﹒１５％，成交１５８３﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１３﹒４２０　變動　　　　　＋１０﹒３６％
　　最高價　　　　１３﹒４４０　最低價　　　　　１２﹒４００
　　成交股數　　３６５﹒４萬股　成交金額　　４７８１﹒３８萬
　　１０天平均　　１２﹒９１６　歷史波幅％　　　５４﹒２５３
　　２０天平均　　１１﹒８９９　加權平均價　　　１３﹒０８５
　　５０天平均　　　９﹒５２８　ＲＳＩ１４　　　７０﹒８１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入２２１１﹒５４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金陽新能源（０１１２１）　　１３﹒４２　＋１０﹒３６
　　達芙妮國際（００２１０）　　　０﹒１２　　－４﹒００
　　ＴＡＴＡ健康（０１２５５）　　０﹒８２　－１０﹒８７
　　九興控股（０１８３６）　　　　７﹒３０　　＋１﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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