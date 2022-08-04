《異動股》中梁控股升逾１２％突破２０天線，報１﹒０１元

《經濟通通訊社４日專訊》中梁控股（０２７７２）升１２﹒２２％，報１﹒０１元，升穿

２０天線（０﹒９４６元），最高價１﹒０１元，最低價０﹒９元；成交８５０﹒９萬股，成交

金額８０３﹒０３萬元；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒８４萬元。現時最大淨

被動買入券商為瑞銀，金額７１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒９３４元；現時最大淨被動賣

出券商為中國投資信息，金額１３３﹒９４萬元，加權平均成交價０﹒９５元。

現時，恒生指數報２００７２，升３０５點或１﹒５５％；恒生中國企業指數報６８４８，

升１１１點或１﹒６５％；恒生科技指數報４３５０，升１０４點或２﹒４６％；主板成交

５６９﹒８６億元。

上證綜合指數報３１６８，升５點或０﹒１６％，成交２６１２﹒９１億元人民幣。

深證成份指數報１１９８８，升５點或０﹒０５％，成交１５９６﹒２億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒０１０ 變動 ＋１２﹒２２％

最高價 １﹒０１０ 最低價 ０﹒９００

成交股數 ８５０﹒９萬股 成交金額 ８０３﹒０３萬

１０天平均 ０﹒９３１ 歷史波幅％ ７４﹒３６０

２０天平均 ０﹒９４６ 加權平均價 ０﹒９４４

５０天平均 １﹒３６３ ＲＳＩ１４ ４２﹒６１９

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒８４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中梁控股（０２７７２） １﹒０１０ ＋１２﹒２２

新地（０００１６） ９１﹒９００ ＋１﹒０４

中海外（００６８８） ２０﹒９００ ＋１﹒７０

龍湖（００９６０） ２５﹒０５０ －０﹒２０

潤地（０１１０９） ３１﹒３５０ ＋１﹒１３

長實（０１１１３） ５４﹒２５０ ＋０﹒２８

碧桂園（０２００７） ２﹒６９０ ＋０﹒３７

萬科企業（０２２０２） １４﹒２００ ＋０﹒２８

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２２８ 無升跌

滙景控股（０９９６８） ０﹒２３４ ＋１﹒７４

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（ｅｄ）

