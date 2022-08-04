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02772 中梁控股
即時 按盤價 升0.890 +0.010 (+1.136%)
大手異動

04/08/2022 13:34

《異動股》中梁控股漲逾２２％突破２０天線，報１﹒１元

　　《經濟通通訊社４日專訊》中梁控股（０２７７２）升２２﹒２２％，報１﹒１元，升穿
２０天線（０﹒９５１元），最高價１﹒１１元，最低價０﹒９元；成交１３５９﹒０５萬股，
成交金額１３３３﹒２７萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１﹒９６萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額７１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒９３４元；現時最大
淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１３４﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒９８元。
　　現時，恒生指數報２００６３，升２９６點或１﹒５％；恒生中國企業指數報６８４４，升
１０８點或１﹒６％；恒生科技指數報４３４８，升１０２點或２﹒４％；主板成交
５７８﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３１６９，升５點或０﹒１７％，成交２６７４﹒０２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９７８，跌３點或０﹒０３％，成交１６３０﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒１００　變動　　　　　＋２２﹒２２％
　　最高價　　　　　　　１﹒１１０　最低價　　　　　　０﹒９００
　　成交股數　　１３５９﹒０５萬股　成交金額　　１３３３﹒２７萬
　　１０天平均　　　　　０﹒９４０　歷史波幅％　　　７４﹒３６０
　　２０天平均　　　　　０﹒９５１　加權平均價　　　　０﹒９８１
　　５０天平均　　　　　１﹒３６５　ＲＳＩ１４　　　５１﹒４１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１﹒９６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中梁控股（０２７７２）　　　　１﹒１００　＋２２﹒２２
　　新地（０００１６）　　　　　９１﹒８００　　＋０﹒９３
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒８００　　＋１﹒２２
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒８５０　　－１﹒００
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒３００　　＋０﹒９７
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒３００　　＋０﹒３７
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６９０　　＋０﹒３７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒１４０　　－０﹒１４
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２２７　　－０﹒４４
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２３４　　＋１﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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