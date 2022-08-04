《異動股》中梁控股漲逾２２％突破２０天線，報１﹒１元

《經濟通通訊社４日專訊》中梁控股（０２７７２）升２２﹒２２％，報１﹒１元，升穿
２０天線（０﹒９５１元），最高價１﹒１１元，最低價０﹒９元；成交１３５９﹒０５萬股，
成交金額１３３３﹒２７萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１﹒９６萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額７１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒９３４元；現時最大
淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１３４﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒９８元。
現時，恒生指數報２００６３，升２９６點或１﹒５％；恒生中國企業指數報６８４４，升
１０８點或１﹒６％；恒生科技指數報４３４８，升１０２點或２﹒４％；主板成交
５７８﹒２４億元。
上證綜合指數報３１６９，升５點或０﹒１７％，成交２６７４﹒０２億元人民幣。
深證成份指數報１１９７８，跌３點或０﹒０３％，成交１６３０﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒１００ 變動 ＋２２﹒２２％
最高價 １﹒１１０ 最低價 ０﹒９００
成交股數 １３５９﹒０５萬股 成交金額 １３３３﹒２７萬
１０天平均 ０﹒９４０ 歷史波幅％ ７４﹒３６０
２０天平均 ０﹒９５１ 加權平均價 ０﹒９８１
５０天平均 １﹒３６５ ＲＳＩ１４ ５１﹒４１５
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１﹒９６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中梁控股（０２７７２） １﹒１００ ＋２２﹒２２
新地（０００１６） ９１﹒８００ ＋０﹒９３
中海外（００６８８） ２０﹒８００ ＋１﹒２２
龍湖（００９６０） ２４﹒８５０ －１﹒００
潤地（０１１０９） ３１﹒３００ ＋０﹒９７
長實（０１１１３） ５４﹒３００ ＋０﹒３７
碧桂園（０２００７） ２﹒６９０ ＋０﹒３７
萬科企業（０２２０２） １４﹒１４０ －０﹒１４
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２２７ －０﹒４４
滙景控股（０９９６８） ０﹒２３４ ＋１﹒７４
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（ｅｄ）
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