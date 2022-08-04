《異動股》中梁控股漲逾２２％突破２０天線，報１﹒１元

《經濟通通訊社４日專訊》中梁控股（０２７７２）升２２﹒２２％，報１﹒１元，升穿

２０天線（０﹒９５１元），最高價１﹒１１元，最低價０﹒９元；成交１３５９﹒０５萬股，

成交金額１３３３﹒２７萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１﹒９６萬元。現

時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額７１﹒１２萬元，加權平均成交價０﹒９３４元；現時最大

淨被動賣出券商為中國投資信息，金額１３４﹒０６萬元，加權平均成交價０﹒９８元。

現時，恒生指數報２００６３，升２９６點或１﹒５％；恒生中國企業指數報６８４４，升

１０８點或１﹒６％；恒生科技指數報４３４８，升１０２點或２﹒４％；主板成交

５７８﹒２４億元。

上證綜合指數報３１６９，升５點或０﹒１７％，成交２６７４﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１１９７８，跌３點或０﹒０３％，成交１６３０﹒３１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１００ 變動 ＋２２﹒２２％

最高價 １﹒１１０ 最低價 ０﹒９００

成交股數 １３５９﹒０５萬股 成交金額 １３３３﹒２７萬

１０天平均 ０﹒９４０ 歷史波幅％ ７４﹒３６０

２０天平均 ０﹒９５１ 加權平均價 ０﹒９８１

５０天平均 １﹒３６５ ＲＳＩ１４ ５１﹒４１５

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１﹒９６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中梁控股（０２７７２） １﹒１００ ＋２２﹒２２

新地（０００１６） ９１﹒８００ ＋０﹒９３

中海外（００６８８） ２０﹒８００ ＋１﹒２２

龍湖（００９６０） ２４﹒８５０ －１﹒００

潤地（０１１０９） ３１﹒３００ ＋０﹒９７

長實（０１１１３） ５４﹒３００ ＋０﹒３７

碧桂園（０２００７） ２﹒６９０ ＋０﹒３７

萬科企業（０２２０２） １４﹒１４０ －０﹒１４

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２２７ －０﹒４４

滙景控股（０９９６８） ０﹒２３４ ＋１﹒７４

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（ｅｄ）

