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02599 祥生控股集團
即時 按盤價 升0.445 +0.005 (+1.136%)
大手異動

04/08/2022 13:42

《異動股》祥生控股集團跌逾２％創新低，報０﹒４３５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》祥生控股集團（０２５９９）跌２﹒２５％，報０﹒４３５元，
最低價０﹒４３５元，創上市新低，最高價０﹒４５５元；成交１４０﹒３萬股，成交金額
６２﹒４２萬元；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出３６﹒８８萬元。現時最大淨被動
買入券商為寶生證券，金額１﹒７７萬元，加權平均成交價０﹒４５５元；現時最大淨被動賣出
券商為滙豐證券經紀，金額８１００元，加權平均成交價０﹒４５元。以現價計，該股暫連跌７
日，累計跌幅１６﹒３５％。
　　現時，恒生指數報２０１０３，升３３６點或１﹒７％；恒生中國企業指數報６８５９，升
１２２點或１﹒８２％；恒生科技指數報４３６０，升１１４點或２﹒７％；主板成交
５９１﹒９億元。
　　上證綜合指數報３１７６，升１３點或０﹒４２％，成交２７６４﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２００８，升２６點或０﹒２２％，成交１６８２﹒１９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒４３５　變動　　　　－２﹒２５％
　　最高價　　　　　０﹒４５５　最低價　　　　０﹒４３５
　　成交股數　　１４０﹒３萬股　成交金額　　６２﹒４２萬
　　１０天平均　　　０﹒４８２　歷史波幅％　４３﹒１４８
　　２０天平均　　　０﹒５０１　加權平均價　　０﹒４４５
　　５０天平均　　　０﹒５４１　ＲＳＩ１４　２８﹒３６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出３６﹒８８萬元；暫連跌７
日，累計跌幅１６﹒３５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　祥生控股集團（０２５９９）　　０﹒４３５　－２﹒２５
　　新地（０００１６）　　　　　９１﹒７５０　＋０﹒８８
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒８５０　＋１﹒４６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒９５０　－０﹒６０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒４００　＋１﹒２９
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒２００　＋０﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６９０　＋０﹒３７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒２４０　＋０﹒５６
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２２７　－０﹒４４
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２３５　＋２﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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