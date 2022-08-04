《異動股》九置漲逾５％突破２０天線，報３５﹒５元

《經濟通通訊社４日專訊》九置（０１９９７）升５﹒０３％，報３５﹒５元，升穿２０天

線（３４﹒９２５元），最高價３５﹒５元，最低價３４﹒１５元；成交２１５﹒５２萬股，成

交金額７４７９﹒５５萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５０４﹒０２萬元。

現時最大淨被動買入券商為極訊亞太，金額３５８﹒２８萬元，加權平均成交價３４﹒８５６元

；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１０２９﹒３９萬元，加權平均成交價３４﹒５９２元

。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３４％。

現時，恒生指數報２００９２，升３２５點或１﹒６５％；恒生中國企業指數報６８５８，

升１２１點或１﹒８％；恒生科技指數報４３５８，升１１２點或２﹒６６％；主板成交

５９７﹒３４億元。

上證綜合指數報３１７６，升１３點或０﹒４２％，成交２８１０﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２００７，升２５點或０﹒２１％，成交１７１０﹒８３億元人民幣。



基本資料

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現價 ３５﹒５００ 變動 ＋５﹒０３％

最高價 ３５﹒５００ 最低價 ３４﹒１５０

成交股數 ２１５﹒５２萬股 成交金額 ７４７９﹒５５萬

１０天平均 ３４﹒５６５ 歷史波幅％ ２３﹒５１３

２０天平均 ３４﹒９２５ 加權平均價 ３４﹒７０５

５０天平均 ３５﹒６４５ ＲＳＩ１４ ５３﹒０４５

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５０４﹒０２萬元；暫

連升２日，累計升幅５﹒３４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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九置（０１９９７） ３５﹒５０ ＋５﹒０３

希慎（０００１４） ２４﹒０５ ＋０﹒６３

恒隆地產（００１０１） １３﹒５０ ＋１﹒０５

正商實業（００１８５） ２﹒１０ －０﹒９４

越秀房託（００４０５） ３﹒００ ＋１﹒０１

置富產業信託（００７７８） ６﹒６３ ＋０﹒７６

領展（００８２３） ６５﹒４０ ＋１﹒２４

太地（０１９７２） １８﹒３２ ＋０﹒１１

冠君產託（０２７７８） ３﹒４５ ＋１﹒７７

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（ｅｄ）

