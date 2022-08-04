《異動股》阿里高開近６％，惟據報軟銀以預付遠期合約沽貨套現

《經濟通通訊社４日專訊》阿里（０９９８８）即將公布業績，現價升５﹒７６％，報

９５﹒５５元，該股成交約２７４萬股，涉資２﹒６１億元；騰訊（００７００）升１﹒７２％

，報３０７﹒８元；美團（０３６９０）升２﹒４８％，報１８１﹒５元；小米（０１８１０）

升１﹒５５％，報１１﹒７８元。

據英國《金融時報》引述見到的申報文件報道，軟銀集團計劃通過出售基於阿里巴巴股份的

預付遠期合約，變現高達２２０億美元。

報道說，通過這種合約，軟銀今年已經執行了出售大約三分之一的阿里巴巴持股。預付遠期

合約是一種衍生品，可以讓股東快速獲取資金，同時保留繼續持有這些股份的可能性。

報道稱，軟銀集團已借助這種衍生品出售了超過一半的阿里巴巴持股。軟銀可能將持股比例

降至保留董事會席位的門檻以下，並避免在財報中包含在阿里巴巴收入中的佔比。

這種減持股份的方式更像是推遲交易，比在市場上直接出售更好，因為後者「可能在短期內

對股價產生一定衝擊」，不過，Ｆｏｒｓｙｔｈ Ｂａｒｒ Ａｓｉａ分析師Ｗｉｌｌｅｒ

Ｃｈｅｎ指：「這還是減持股份。」



＊獨立董事董建華將不續任＊



另外，阿里巴巴公布委任希慎興業（０００１４）執行主席利蘊蓮，以及安永會計師事務所

中國前主席吳港平為集團董事會獨立董事，今日起生效。

此外，該公司獨立董事董建華在現任任期完結後將不會再參與董事會遴選，任期將於今年舉

行的年度股東大會完結。董建華自２０１４年９月起擔任公司獨立董事至今。他為香港特別行政

區第一任行政長官。

現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國

企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升

２﹒２５％。

即月期指新報２０００５，升２７７點，低水６點。即月國指期貨報６８３９，升１０６點

，高水１４點。即月科指期貨新報４３５５，升９３點，高水１３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９５﹒５５元 升５﹒７６％

騰訊（００７００） ３０７﹒８元 升１﹒７２％

美團（０３６９０） １８１﹒５元 升２﹒４８％

小米（０１８１０） １１﹒７８元 升１﹒５５％

京東集團（０９６１８） ２３９﹒８元 升２﹒８３％

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（ｅｒ）

