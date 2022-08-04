《異動股》比亞迪高開近３％，７月汽車銷量按年升１﹒８倍

《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪（０１２１１）７月汽車銷量按年上升，現價升

２﹒７１％，報２９５﹒６元，該股成交約１８萬股，涉資５２１１萬元；吉利汽車

（００１７５）升０﹒６８％，報１７﹒７元；廣汽集團（０２２３８）跌０﹒６７％，報

７﹒４４元；長汽（０２３３３）升１﹒１４％，報１２﹒４２元。

比亞迪公布，７月汽車銷量約１６﹒２５萬輛，比去年同期增加約１﹒８３倍，而今年首７

個月汽車銷量約８０﹒８９萬輛，比去年同期增加約１﹒６６倍。

該集團指，７月汽車產量約１６﹒３４萬輛，比去年同期增加約１﹒７４倍，而今年首７個

月汽車產量約８１﹒５９萬輛，比去年同期增加約１﹒６倍。

現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國

企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升

２﹒２５％。

即月期指新報１９９９８，升２７０點，低水１３點。即月國指期貨報６８３０，升９７點

，高水５點。即月科指期貨新報４３５４，升９２點，高水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２９５﹒６元 升２﹒７１％

吉利汽車（００１７５） １７﹒７元 升０﹒６８％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒４４元 跌０﹒６７％

長汽（０２３３３） １２﹒４２元 升１﹒１４％

蔚來（０９８６６） １５７﹒７元 無升跌

理想汽車（０２０１５） １３３﹒２元 升０﹒６８％

小鵬汽車（０９８６８） ９１﹒７５元 升０﹒５５％

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（ｅｒ）

