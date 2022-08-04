《異動股》長建高開近２％，中期多賺４６％至４４﹒０９億元

《經濟通通訊社４日專訊》長江基建集團（０１０３８）中期純利按年上升，現價升

１﹒６４％，報４９﹒５元，該股成交約１２萬股，涉資５７９萬元；長和（００００１）升

０﹒２％，報５１﹒０５元；電能（００００６）跌０﹒１％，報５０﹒６元；長實

（０１１１３）升０﹒８３％，報５４﹒５５元。

長江基建公布，截至今年６月３０日止中期純利４４﹒０９億元，按年升４６﹒４３％，每

股基本盈利１﹒７５元，派中期息０﹒７元，較去年同期增加１﹒４５％。

期內，營業額２００﹒７９億元，按年跌０﹒９２％。經營溢利以當地貨幣計算增長６％，

來自營運的現金流為４２億元，與去年同期所刷新之紀錄相若。

現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國

企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升

２﹒２５％。

即月期指新報１９９９８，升２７０點，低水１３點。即月國指期貨報６８２９，升９６點

，高水４點。即月科指期貨新報４３５５，升９３點，高水１３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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長江基建集團（０１０３８） ４９﹒５元 升１﹒６４％

長和（００００１） ５１﹒０５元 升０﹒２％

電能（００００６） ５０﹒６元 跌０﹒１％

長實（０１１１３） ５４﹒５５元 升０﹒８３％

恒地（０００１２） ２７﹒１５元 升０﹒１８％

恆隆地產（００１０１） １３﹒３４元 跌０﹒１５％

新地（０００１６） ９０﹒９５元 無升跌

新世界（０００１７） ２５﹒９元 無升跌

九置（０１９９７） ３４﹒３元 升１﹒４８％

希慎（０００１４） ２４﹒０５元 升０﹒６３％

信置（０００８３） １１﹒７６元 升２﹒９８％

太地（０１９７２） １８﹒４８元 升０﹒９８％

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（ｅｒ）

