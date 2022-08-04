《異動股》澳博（００８８０）低開１１％，建議４供１籌３０億元

《經濟通通訊社４日專訊》澳博（００８８０）現價跌１１﹒４６％，報２﹒７８元，該股

成交約２９４萬股，涉資８２８萬元；銀娛（０００２７）升０﹒２２％，報４６﹒６元；新濠

（００２００）無升跌，報５﹒２２元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒８％，報４﹒９２元。

澳博控股公布，建議每４股供１股方式集資約３０﹒３１億元，每股供股價２﹒０８元，比

昨天收報３﹒１４元折讓約３３﹒８％。

該集團指，控股股東澳娛作不可撤回承諾按約５４﹒７％股權比例悉數承購應佔供股股份，

並申請認購額外約３﹒２２億股供股股份，並與包銷商法國巴黎證券（亞洲）訂包銷協議以包銷

最多約３﹒５９億股供股股份。倘其他股東不供股，澳娛持股或升至５９﹒２％。

該集團指，擬動用約２７億元用於投資澳娛綜合以增加股本，預先符合資格進行投標博彩批

給，據此澳門政府可向澳娛綜合授予自明年１月１日起為期１０年的博彩批給；餘額用作一般營

運資金。



＊獲澳娛２０億元貸款＊



此外，該集團指，已與澳娛訂立定期貸款協議，獲提供２０億元的無抵押定期貸款，將主要

用於為增加澳娛綜合的股本提供資金，貸款年息４厘，為期６年。

現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國

企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升

２﹒２５％。

即月期指新報２００１２，升２８４點，高水１點。即月國指期貨報６８３５，升１０２點

，高水１０點。即月科指期貨新報４３５４，升９２點，高水１２點。

上證綜合指數報３１７９，升１５點或升０﹒５０％，成交２２﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２０５５，升７３點或升０﹒６１％，成交１３﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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澳博（００８８０） ２﹒７８元 跌１１﹒４６％

銀娛（０００２７） ４６﹒６元 升０﹒２２％

新濠（００２００） ５﹒２２元 無升跌

永利澳門（０１１２８） ４﹒９２元 跌１﹒８％

金沙（０１９２８） １８﹒１元 跌１﹒０９％

美高梅（０２２８２） ４﹒１３元 無升跌

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（ｅｒ）

