《異動股》森松（２１５５）高開１３％，料中期多賺最少五成

《經濟通通訊社４日專訊》森松國際（０２１５５）現價升１３﹒０２％，報８﹒１６元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒６１％。該股成交約１４萬股，涉資１１０萬元。

森松國際公布，預期截至今年６月３０日止六個月，綜合收益按年增長不低於５０％。有關

預期增長主要歸因於製藥行業和動力電池原材料（含礦業冶金）行業訂單的顯著增加。公司預計

，期內綜合淨利潤按年增長不低於１００％。有關預期增長主要歸因於集團業務規模擴大，產能

提升，導致收益大幅增長。

現時，恒生指數報２００１１，升２４４點或升１﹒２４％，主板成交２２﹒７８億元。國

企指數報６８２５，升８８點或升１﹒３１％。恒生科技指數報４３４１，升９５點或升

２﹒２５％。

即月期指新報２０００９，升２８１點，低水２點。即月國指期貨報６８３５，升１０２點

，高水１０點。即月科指期貨新報４３５３，升９１點，高水１２點。

上證綜合指數報３１７９，升１５點或升０﹒５０％，成交２２﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２０５５，升７３點或升０﹒６１％，成交４７﹒２８億元人民幣。

（ｈｃ）

