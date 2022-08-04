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00522 ASMPT
即時 按盤價 升66.550 +0.050 (+0.075%)
大手異動

04/08/2022 09:50

《異動股》中芯漲近４％為連續第二日上升，美國通過晶片法案

　　《經濟通通訊社４日專訊》中芯（００９８１）現價升３﹒３４％，報１６﹒７２元，該股
成交約６９５萬股，涉資１﹒１６億元，盤中高見１６﹒８４元，最低見１６﹒４８元；
ＡＳＭＰＴ（００５２２）升１﹒３７％，報６２﹒７５元；上海復旦（０１３８５）升
０﹒８％，報３１﹒６５元；華虹（０１３４７）升２﹒１６％，報２３﹒７元。
　　美國國會已通過５２０億美元「晶片法案」，只待總統拜登簽署就能完成立法，由於該法將
設立「護欄」，禁止獲得補助的半導體廠商在１０年內，在中國擴大生產比２８納米更先進的晶
片。
這項「晶片和科學法案」，包括撥款５２０億美元獎勵半導體廠商在美國生產先進晶片，但也包
括設立「護欄」，禁止獲得補助的半導體廠商在１０年內於中國擴大生產比２８奈米製程更先進
的晶片，違規且未進行補救者，可能要歸還全部補助金。
　　現時，恒生指數報２０１４８，升３８１點或升１﹒９３％，主板成交１７１﹒４１億元。
國企指數報６８７３，升１３６點或升２﹒０２％。恒生科技指數報４３６５，升１１８點或升
２﹒８０％。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４１﹒７６元人民幣，升０﹒１６元人民幣，或升
０﹒３８％，成交５﹒２１億元人民幣，涉及１２３９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
１８９﹒２１％。
　　即月期指新報２０１２４，升３９６點，低水２４點。即月國指期貨報６８７５，升１４２
點，高水２點。即月科指期貨新報４３６９，升１０７點，高水４點。
　　上證綜合指數報３１７８，升１４點或升０﹒４６％，成交７９４﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０５８，升７６點或升０﹒６４％，成交５３４﹒２０億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒７２元　升３﹒３４％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　６２﹒７５元　升１﹒３７％
　　上海復旦（０１３８５）　　３１﹒６５元　　升０﹒８％
　　華虹（０１３４７）　　　　　２３﹒７元　升２﹒１６％
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒７３元　　升３﹒９％
　　芯智控股（０２１６６）　　　１﹒８９元　　　　無升跌
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５５元　升３﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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26/07/2022 09:04  《大手成交》ＡＳＭＰＴ一手約１７萬股市前交易，涉１０８１萬元

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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