《異動股》中芯漲近４％為連續第二日上升，美國通過晶片法案

《經濟通通訊社４日專訊》中芯（００９８１）現價升３﹒３４％，報１６﹒７２元，該股

成交約６９５萬股，涉資１﹒１６億元，盤中高見１６﹒８４元，最低見１６﹒４８元；

ＡＳＭＰＴ（００５２２）升１﹒３７％，報６２﹒７５元；上海復旦（０１３８５）升

０﹒８％，報３１﹒６５元；華虹（０１３４７）升２﹒１６％，報２３﹒７元。

美國國會已通過５２０億美元「晶片法案」，只待總統拜登簽署就能完成立法，由於該法將

設立「護欄」，禁止獲得補助的半導體廠商在１０年內，在中國擴大生產比２８納米更先進的晶

片。

這項「晶片和科學法案」，包括撥款５２０億美元獎勵半導體廠商在美國生產先進晶片，但也包

括設立「護欄」，禁止獲得補助的半導體廠商在１０年內於中國擴大生產比２８奈米製程更先進

的晶片，違規且未進行補救者，可能要歸還全部補助金。

現時，恒生指數報２０１４８，升３８１點或升１﹒９３％，主板成交１７１﹒４１億元。

國企指數報６８７３，升１３６點或升２﹒０２％。恒生科技指數報４３６５，升１１８點或升

２﹒８０％。Ａ股（滬：６８８９８１）現價４１﹒７６元人民幣，升０﹒１６元人民幣，或升

０﹒３８％，成交５﹒２１億元人民幣，涉及１２３９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１８９﹒２１％。

即月期指新報２０１２４，升３９６點，低水２４點。即月國指期貨報６８７５，升１４２

點，高水２點。即月科指期貨新報４３６９，升１０７點，高水４點。

上證綜合指數報３１７８，升１４點或升０﹒４６％，成交７９４﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２０５８，升７６點或升０﹒６４％，成交５３４﹒２０億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １６﹒７２元 升３﹒３４％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６２﹒７５元 升１﹒３７％

上海復旦（０１３８５） ３１﹒６５元 升０﹒８％

華虹（０１３４７） ２３﹒７元 升２﹒１６％

宏光半導體（０６９０８） ３﹒７３元 升３﹒９％

芯智控股（０２１６６） １﹒８９元 無升跌

晶門（０２８７８） ０﹒５５元 升３﹒７７％

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（ｐｃ）



