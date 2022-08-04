《異動股》凱萊英升近９％，擬以最多８億人幣回購Ａ股

《經濟通通訊社４日專訊》凱萊英（０６８２１）現價升８﹒９３％，報１１２﹒２元，該
股成交約１６萬股，涉資１７８６萬元，盤中高見１１３﹒９元，最低見１０６元；中國中藥
（００５７０）升１﹒８９％，報３﹒２３元；山東新華製藥股份（００７１９）升１﹒７７％
，報４﹒６元；石藥集團（０１０９３）升１﹒４９％，報８﹒１５元。
凱萊英公布，以資金總額將不低於４億元人民幣，且不超過８億元人民幣，以集中競價方式
回購Ａ股。
該集團指，每股回購Ａ股價格不超過２９０元人民幣，即不超過審議通過回購前最近３０個
交易日平均收盤價的１﹒５倍，以上限股價計，可回購約１３７﹒９３萬至２７５﹒８６萬股Ａ
股，佔０﹒４％至０﹒８１％。回購的Ａ股將用於實施激勵計劃及予以註銷以減少註冊資本，期
限為股東通過後１２個月有效。
現時，恒生指數報２０１４１，升３７４點或升１﹒８９％，主板成交３６９﹒５７億元。
國企指數報６８６９，升１３２點或升１﹒９７％。恒生科技指數報４３６７，升１２１點或升
２﹒８６％。
即月期指新報２０１１８，升３９０點，低水２４點。即月國指期貨報６８７２，升１３９
點，高水３點。即月科指期貨新報４３７０，升１０８點，高水３點。
上證綜合指數報３１７９，升１６點或升０﹒５１％，成交１６９０﹒５９億元人民幣。深
證成份指數報１２０４１，升５９點或升０﹒４９％，成交１０７７﹒３８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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凱萊英（０６８２１） １１２﹒２元 升８﹒９３％
中國中藥（００５７０） ３﹒２３元 升１﹒８９％
山東新華製藥股份（００７１９） ４﹒６元 升１﹒７７％
石藥集團（０１０９３） ８﹒１５元 升１﹒４９％
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４元 升２﹒３３％
三生製藥（０１５３０） ５﹒０５元 升１％
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒２５元 升１﹒８７％
藥明康德（０２３５９） ９５﹒０５元 升４﹒４５％
潤藥（０３３２０） ４﹒５３元 升３﹒４２％
康龍化成（０３７５９） ６４﹒１元 升１﹒９９％
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（ｅｒ）
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