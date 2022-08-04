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06821 凱萊英
即時 按盤價 升114.900 +1.600 (+1.412%)
大手異動

04/08/2022 10:39

《異動股》凱萊英升近９％，擬以最多８億人幣回購Ａ股

　　《經濟通通訊社４日專訊》凱萊英（０６８２１）現價升８﹒９３％，報１１２﹒２元，該
股成交約１６萬股，涉資１７８６萬元，盤中高見１１３﹒９元，最低見１０６元；中國中藥
（００５７０）升１﹒８９％，報３﹒２３元；山東新華製藥股份（００７１９）升１﹒７７％
，報４﹒６元；石藥集團（０１０９３）升１﹒４９％，報８﹒１５元。
　　凱萊英公布，以資金總額將不低於４億元人民幣，且不超過８億元人民幣，以集中競價方式
回購Ａ股。
　　該集團指，每股回購Ａ股價格不超過２９０元人民幣，即不超過審議通過回購前最近３０個
交易日平均收盤價的１﹒５倍，以上限股價計，可回購約１３７﹒９３萬至２７５﹒８６萬股Ａ
股，佔０﹒４％至０﹒８１％。回購的Ａ股將用於實施激勵計劃及予以註銷以減少註冊資本，期
限為股東通過後１２個月有效。
　　現時，恒生指數報２０１４１，升３７４點或升１﹒８９％，主板成交３６９﹒５７億元。
國企指數報６８６９，升１３２點或升１﹒９７％。恒生科技指數報４３６７，升１２１點或升
２﹒８６％。
　　即月期指新報２０１１８，升３９０點，低水２４點。即月國指期貨報６８７２，升１３９
點，高水３點。即月科指期貨新報４３７０，升１０８點，高水３點。
　　上證綜合指數報３１７９，升１６點或升０﹒５１％，成交１６９０﹒５９億元人民幣。深
證成份指數報１２０４１，升５９點或升０﹒４９％，成交１０７７﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱萊英（０６８２１）　　　　　　１１２﹒２元　升８﹒９３％
　　中國中藥（００５７０）　　　　　　３﹒２３元　升１﹒８９％
　　山東新華製藥股份（００７１９）　　　４﹒６元　升１﹒７７％
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　８﹒１５元　升１﹒４９％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　　　４﹒４元　升２﹒３３％
　　三生製藥（０１５３０）　　　　　　５﹒０５元　　　　升１％
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　　２７﹒２５元　升１﹒８７％
　　藥明康德（０２３５９）　　　　　９５﹒０５元　升４﹒４５％
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　　　４﹒５３元　升３﹒４２％
　　康龍化成（０３７５９）　　　　　　６４﹒１元　升１﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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