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01772 贛鋒鋰業
即時 按盤價 升72.650 +2.250 (+3.196%)
大手異動

04/08/2022 10:44

《異動股》贛鋒鋰業（１７７２）升２％，鋰價風向標拍賣落錘

　　《經濟通通訊社４日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）現價升２﹒０１％，報７１﹒１元，該
股成交約８０萬股，涉資５６６６萬元，盤中高見７１﹒８５元，最低見７０﹒２元；天齊鋰業
（０９６９６）升０﹒１３％，報７９﹒１元；中國宏橋（０１３７８）跌０﹒６５％，報
７﹒６８元；鞍鋼（００３４７）升２﹒０６％，報２﹒４８元。
　　鋰價風向標澳洲鋰礦商Ｐｉｌｂａｒａ（皮爾巴拉）公告，８月２日在旗下拍賣平台舉行了
第八次鋰精礦拍賣，最終成交價為６３５０美元╱噸，較７月１３日拍賣成交價漲２﹒６％，較
６月２３日持平。值得注意的是，國內鋰鹽價格近期結束橫盤，開始出現小幅上漲趨勢。多家機
構預測，鋰鹽價格或再次突破５０萬元人民幣╱噸，全年價格有望圍繞５５萬元人民幣╱噸震盪

　　Ｐｉｌｂａｒａ公告顯示，此次共計拍賣５０００噸的５﹒５％品位鋰精礦，在３０分鍾的
拍賣過程中收到了６７次出價，預計９月中旬交付，相當於到岸價（ＳＣ６﹒０　ＣＩＦ中國）
約７０１２美元╱噸。上海鋼聯表示，按照９０美元╱噸的運費測算，折合電池級碳酸鋰成本超
４５萬元人民幣╱噸，產出的碳酸鋰流通預計在１２月份。
　　現時，恒生指數報２００９８，升３３１點或升１﹒６７％，主板成交３８４﹒４６億元。
國企指數報６８５３，升１１６點或升１﹒７２％。恒生科技指數報４３５８，升１１１點或升
２﹒６３％。
　　即月期指新報２００８５，升３５７點，低水１３點。即月國指期貨報６８５７，升１２４
點，高水４點。即月科指期貨新報４３６１，升９９點，高水３點。
　　上證綜合指數報３１８０，升１６點或升０﹒５３％，成交１７５２﹒８６億元人民幣。深
證成份指數報１２０４１，升５８點或升０﹒４９％，成交１１１４﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　７１﹒１元　升２﹒０１％
　　天齊鋰業（０９６９６）　　　７９﹒１元　升０﹒１３％
　　中國宏橋（０１３７８）　　　７﹒６８元　跌０﹒６５％
　　鞍鋼（００３４７）　　　　　２﹒４８元　升２﹒０６％
　　中國有色礦業（０１２５８）　３﹒０４元　跌１﹒６２％
　　中鋁（０２６００）　　　　　２﹒６９元　　　　無升跌
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　　３﹒７元　升１﹒６５％
　　江西銅業股份（００３５８）　９﹒２５元　升０﹒３３％
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒２４元　升０﹒４５％
　　中廣核（０１１６４）　　　　０﹒７７元　跌１﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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