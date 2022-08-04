《異動股》九置（１９９７）漲５％，上半年盈轉虧仍派息０﹒７元

《經濟通通訊社４日專訊》九置（０１９９７）今天午市前公布業績，上半年由盈轉虧，惟
現價升５﹒４７％，報３５﹒６５元，該股成交約２６０萬股，涉資９０４４萬元，盤中高見
３５﹒６５元，最低見３４﹒１５元；希慎（０００１４）升０﹒６３％，報２４﹒０５元；恆
隆地產（００１０１）升１﹒２％，報１３﹒５２元；正商實業（００１８５）跌０﹒９４％，
報２﹒１元。
九置公布截至今年６月底止中期業績轉盈為虧，蝕１４﹒６８億元，去年同期賺２９﹒７億
元，每股基本及攤薄虧損０﹒４８元，派中期息０﹒７元，較去年同期多４﹒４８％。
期內，收入為６２﹒１億元，按年跌１７﹒０３％，經營溢利４４﹒４６億元，按年微升
０﹒４１％。
＊中期基礎盈利增３％＊
期內，集團基礎淨盈利增加３％至３３﹒７３億元，相當於每股１﹒１１元，若計入
５０﹒３９億元投資物業重估虧損，則錄得股東應佔集團虧損１４﹒６８億元，而２０２１年同
期則錄盈利２９﹒７億元。
期內，集團投資物業收入減少２％至５３﹒６億元，營業盈利增加３％至４４﹒２５億元。
酒店分部收入增加７％至３﹒６６億元，營業虧損收窄至１﹒７２億元，而２０２１年同期
則為虧損２﹒０８億元。香港收入有所增加，但內地收入下降及營業虧損增加。
由於確認入賬的銷售額減少，發展物業收入大幅減少至１﹒８５億元，並錄得２７００萬元
的營業虧損，而２０２１年同期則錄盈利１﹒４６億元。
投資的營業盈利（以股息收入為主）增加１７％至２﹒７１億元，而２０２１年同期為
２﹒３２億元。
＊恒指升逾３００點＊
現時，恒生指數報２００９６，升３２９點或升１﹒６７％，主板成交６１４﹒１３億元。
國企指數報６８５７，升１２０點或升１﹒７９％。恒生科技指數報４３５８，升１１２點或升
２﹒６６％。
即月期指新報２００７１，升３４３點，低水２６點。即月國指期貨報６８６１，升１２８
點，高水３點。即月科指期貨新報４３６５，升１０３點，高水６點。
上證綜合指數報３１７２，升９點或升０﹒２９％，成交２９３８﹒９３億元人民幣。深證
成份指數報１１９９４，升１１點或升０﹒１０％，成交１７８４﹒０３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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九置（０１９９７） ３５﹒６５元 升５﹒４７％
希慎（０００１４） ２４﹒０５元 升０﹒６３％
恆隆地產（００１０１） １３﹒５２元 升１﹒２％
正商實業（００１８５） ２﹒１元 跌０﹒９４％
越秀房託（００４０５） ３元 升１﹒０１％
置富產業信託（００７７８） ６﹒６１元 升０﹒４６％
領展（００８２３） ６５﹒２５元 升１﹒０１％
太地（０１９７２） １８﹒３元 無升跌
冠君產託（０２７７８） ３﹒４５元 升１﹒７７％
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（ｅｒ）
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