《異動股》潤藥升４％，華潤雙鶴收購神舟生物及增持天東製藥股權

《經濟通通訊社４日專訊》潤藥（０３３２０）現價升４﹒１１％，報４﹒５６元，該股成

交約６９８萬股，涉資３１４６萬元，盤中高見４﹒５７元，最低見４﹒４元；中國中藥

（００５７０）升２﹒８４％，報３﹒２６元；山東新華製藥股份（００７１９）跌０﹒２２％

，報４﹒５１元；石藥集團（０１０９３）升２﹒１２％，報８﹒２元。

華潤醫藥公布，旗下華潤雙鶴分別以５﹒０２億元人民幣及３﹒０７億元人民幣，收購神舟

生物５０﹒１１％的股權及增持天東製藥３１﹒２５％股權，增持後合計持有天東製藥７０％股

份。

集團表示，是次收購神舟生物，有助於華潤醫藥通過對技術平台的獲取，增強公司未來盈利

能力的提升，並實現公司業務布局，快速進入生物發酵領域，提升在生物發酵領域產品獲取能力

，豐富產品管線。而增持天東製藥旨在加速公司的資源整合，推動天東製藥的快速發展，提升公

司盈利能力、綜合競爭力。

現時，恒生指數報２０１０５，升３３８點或升１﹒７１％，主板成交６２１﹒９９億元。

國企指數報６８６１，升１２４點或升１﹒８５％。恒生科技指數報４３６４，升１１８點或升

２﹒７９％。

即月期指新報２００８３，升３５５點，低水２２點。即月國指期貨報６８６６，升１３３

點，高水５點。即月科指期貨新報４３６９，升１０７點，高水４點。

上證綜合指數報３１７８，升１４點或升０﹒４７％，成交２９９５﹒１１億元人民幣。深

證成份指數報１２０２１，升３９點或升０﹒３３％，成交１８１４﹒５５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤藥（０３３２０） ４﹒５６元 升４﹒１１％

中國中藥（００５７０） ３﹒２６元 升２﹒８４％

山東新華製藥股份（００７１９） ４﹒５１元 跌０﹒２２％

石藥集團（０１０９３） ８﹒２元 升２﹒１２％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４２元 升２﹒７９％

三生製藥（０１５３０） ５﹒０３元 升０﹒６％

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒２元 升１﹒６８％

藥明康德（０２３５９） ９５﹒６元 升５﹒０５％

康龍化成（０３７５９） ６３﹒１５元 升０﹒４８％

凱萊英（０６８２１） １１３元 升９﹒７１％

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（ｅｒ）

