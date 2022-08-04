《異動股》比亞迪電子（００２８５）漲８％，取得電子煙生產許可

《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪電子（００２８５）現價升８％，報２１﹒６元，該股成

交約１３５５萬股，涉資２﹒９３億元，盤中高見２２﹒５元，最低見２０﹒５５元；華寶國際

（００３３６）升１﹒２４％，報４﹒０９元；中煙（０６０５５）升１﹒８６％，報

１０﹒９６元；思摩爾（０６９６９）升１﹒８５％，報１７﹒６２元。

比亞迪電子公布，旗下全資子公司比亞迪精密製造有限公司獲得了由國家煙草專賣局頒發的

《煙草專賣生產企業許可證（電子煙代加工企業）》。

比亞迪電子表示，目前比亞迪電子已完成全系列電子霧化產品的專利布局和自動化生產線的

投建，充分整合自有的新型材料研發、精密模具、產品設計和開發，以及智能製造等全方位能力

。

現時，恒生指數報２００９４，升３２７點或升１﹒６５％，主板成交６４３﹒９９億元。

國企指數報６８５５，升１１８點或升１﹒７５％。恒生科技指數報４３５９，升１１３點或升

２﹒６８％。

即月期指新報２００６８，升３４０點，低水２６點。即月國指期貨報６８５７，升１２４

點，高水２點。即月科指期貨新報４３６２，升１００點，高水２點。

上證綜合指數報３１７９，升１６點或升０﹒５１％，成交３１８４﹒５２億元人民幣。深

證成份指數報１２０２１，升３８點或升０﹒３２％，成交１９２５﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪電子（００２８５） ２１﹒６元 升８％

華寶國際（００３３６） ４﹒０９元 升１﹒２４％

中煙（０６０５５） １０﹒９６元 升１﹒８６％

思摩爾（０６９６９） １７﹒６２元 升１﹒８５％

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（ｅｒ）

