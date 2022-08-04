  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00865 建德國際控股
即時 按盤價 跌0.092 -0.002 (-2.128%)
大手異動

04/08/2022 14:32

《異動股》建德國際控股（８６５）挫近２０％，報０﹒０９６元

　　《經濟通通訊社４日專訊》建德國際控股（００８６５）跌２０％，報０﹒０９６元，最低
價０﹒０９６元，最高價０﹒１２８元，創５２周新高；成交７２９３﹒６萬股，成交金額
９２１﹒７３萬元；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入８０５﹒２９萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１２﹒８４萬元，加權平均成交價０﹒１１元；現時最大淨被
動賣出券商為中策富滙證券，金額３８２﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒１２８元。
　　現時，恒生指數報２００９３，升３２６點或１﹒６５％；恒生中國企業指數報６８５２，
升１１５點或１﹒７１％；恒生科技指數報４３５６，升１１０點或２﹒５９％；主板成交
６５６﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３１７９，升１５點或０﹒４９％，成交３２８２﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２００９，升２７點或０﹒２３％，成交１９８６﹒０８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒０９６　變動　　　　－２０﹒００％
　　最高價　　　　　　０﹒１２８　最低價　　　　　０﹒０９６
　　成交股數　　７２９３﹒６萬股　成交金額　　９２１﹒７３萬
　　１０天平均　　　　０﹒０９２　歷史波幅％　１０９﹒２７０
　　２０天平均　　　　０﹒０８９　加權平均價　　　０﹒１２６
　　５０天平均　　　　０﹒０８７　ＲＳＩ１４　　５４﹒２５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創５２周新高；主動買沽比率９４：６，資金淨主動買入８０５﹒２９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建德國際控股（００８６５）　　０﹒０９６　－２０﹒００
　　新地（０００１６）　　　　　９１﹒６５０　　＋０﹒７７
　　中海外（００６８８）　　　　２０﹒７５０　　＋０﹒９７
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒８００　　－１﹒２０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒１５０　　＋０﹒４８
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒１００　　　　無升跌
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６７０　　－０﹒３７
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒１８０　　＋０﹒１４
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３４　　＋２﹒６３
　　滙景控股（０９９６８）　　　　０﹒２３５　　＋２﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金