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01876 百威亞太
即時 按盤價 升23.050 +0.050 (+0.217%)
大手異動

04/08/2022 15:10

《異動股》百威亞太升逾３％突破２０天線，報２３﹒０５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》百威亞太（０１８７６）升３﹒１３％，報２３﹒０５元，升穿
２０天線（２２﹒７０５元），最高價２３﹒０５元，最低價２２﹒２５元；成交４７０﹒８３
萬股，成交金額１﹒０７億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３０３５﹒３３萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３６１﹒９２萬元，加權平均成交價
２２﹒７４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額７０７﹒４２萬元，加權平均成交
價２２﹒６７９元。
　　現時，恒生指數報２０１２９，升３６２點或１﹒８３％；恒生中國企業指數報６８６６，
升１２９點或１﹒９２％；恒生科技指數報４３６９，升１２３點或２﹒９％；主板成交
７１１﹒８３億元。
　　上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２３﹒０５０　變動　　　　＋３﹒１３％
　　最高價　　　　　２３﹒０５０　最低價　　　２２﹒２５０
　　成交股數　　４７０﹒８３萬股　成交金額　　　１﹒０７億
　　１０天平均　　　２２﹒８９０　歷史波幅％　４０﹒３００
　　２０天平均　　　２２﹒７０５　加權平均價　２２﹒６４３
　　５０天平均　　　２１﹒９７９　ＲＳＩ１４　５４﹒４７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３０３５﹒３３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒０５　＋３﹒１３
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒９５　＋１﹒２９
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒５２　＋０﹒９７
　　安踏體育（０２０２０）　８４﹒９０　＋０﹒１２
　　申洲國際（０２３１３）　７８﹒４５　－０﹒６３
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒３０　－１﹒２９
　　李寧（０２３３１）　　　６４﹒８０　－０﹒５４
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒７２　＋１﹒９７
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒７８　＋２﹒４７
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒３４　＋３﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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