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08072 羅馬集團
即時 按盤價 跌0.051 -0.008 (-13.559%)
大手異動

04/08/2022 15:39

《異動股》羅馬集團跌逾２９％失守２５０天線，報０﹒２４４元

　　《經濟通通訊社４日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌２９﹒２８％，報０﹒２４４元，跌
穿２５０天線（０﹒３０５元），最低價０﹒２５元，最高價０﹒３８５元；成交１﹒６３億股
，成交金額５２１７﹒４５萬元；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３４１４﹒７７萬
元。現時最大淨被動買入券商為寶盛證券香港，金額１６８７﹒４５萬元，加權平均成交價
０﹒３１４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額６３﹒９４萬元，加權平均成交
價０﹒３３９元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅３８﹒２３％。
　　現時，恒生指數報２０１４８，升３８１點或１﹒９３％；恒生中國企業指數報６８７２，
升１３５點或２﹒０２％；恒生科技指數報４３７７，升１３１點或３﹒０９％；主板成交
７６８﹒２４億元。
　　上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒２４４　變動　　　　　－２９﹒２８％
　　最高價　　　　０﹒３８５　最低價　　　　　　０﹒２５０
　　成交股數　　１﹒６３億股　成交金額　　５２１７﹒４５萬
　　１０天平均　　０﹒３１１　歷史波幅％　　１２１﹒５７７
　　２０天平均　　０﹒２８０　加權平均價　　　　０﹒３２１
　　５０天平均　　０﹒２７６　ＲＳＩ１４　　　４０﹒９４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２５０天線；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出３４１４﹒７７萬元；
暫連跌５日，累計跌幅３８﹒２３％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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