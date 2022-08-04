《異動股》羅馬集團跌近４５％失守２５０天線，報０﹒１９１元

《經濟通通訊社４日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌４４﹒６４％，報０﹒１９１元，跌

穿２５０天線（０﹒３０４元），最低價０﹒２元，創１個月新低，最高價０﹒３８５元；成交

１﹒６３億股，成交金額５２１９﹒１８萬元；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出

３４１５﹒０８萬元。現時最大淨被動買入券商為寶盛證券香港，金額１６８７﹒４５萬元，加

權平均成交價０﹒３１４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額６３﹒６２萬元，

加權平均成交價０﹒３３８元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅５１﹒６５％。

現時，恒生指數報２０１４２，升３７５點或１﹒９％；恒生中國企業指數報６８６９，升

１３２點或１﹒９６％；恒生科技指數報４３７３，升１２７點或３﹒０１％；主板成交

７７２﹒５１億元。

上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１９１ 變動 －４４﹒６４％

最高價 ０﹒３８５ 最低價 ０﹒２００

成交股數 １﹒６３億股 成交金額 ５２１９﹒１８萬

１０天平均 ０﹒３０５ 歷史波幅％ １２１﹒５７７

２０天平均 ０﹒２７８ 加權平均價 ０﹒３２１

５０天平均 ０﹒２７５ ＲＳＩ１４ ３４﹒０６１

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率１７：８３，資金淨主動賣出

３４１５﹒０８萬元；暫連跌５日，累計跌幅５１﹒６５％



（ｅｄ）

