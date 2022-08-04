《異動股》羅馬集團跌逾６７％穿２５０天線兼創新低

《經濟通通訊社４日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌６７﹒２５％，報０﹒１１３元，跌

穿２５０天線（０﹒３０４元），最低價０﹒０９６元，創上市新低，最高價０﹒３８５元；成

交１﹒７５億股，成交金額５３６８﹒５１萬元；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出

３３９４﹒３３萬元。現時最大淨被動買入券商為寶盛證券香港，金額１６７８﹒０５萬元，加

權平均成交價０﹒３１１元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額７１﹒６５萬元，

加權平均成交價０﹒２５７元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅７１﹒３９％。

現時，恒生指數報２０１４０，升３７３點或１﹒８９％；恒生中國企業指數報６８６８，

升１３１點或１﹒９５％；恒生科技指數報４３７３，升１２７點或３﹒０１％；主板成交

７８２﹒２億元。

上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１１３ 變動 －６７﹒２５％

最高價 ０﹒３８５ 最低價 ０﹒０９６

成交股數 １﹒７５億股 成交金額 ５３６８﹒５１萬

１０天平均 ０﹒２９８ 歷史波幅％ １２１﹒５７７

２０天平均 ０﹒２７４ 加權平均價 ０﹒３０７

５０天平均 ０﹒２７３ ＲＳＩ１４ ２７﹒３０４

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股份狀態：跌穿２５０天線，創上市新低；主動買沽比率１８：８２，資金淨主動賣出

３３９４﹒３３萬元；暫連跌５日，累計跌幅７１﹒３９％



（ｅｄ）

