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08070 僑洋國際控股
即時 按盤價 升0.480 +0.185 (+62.712%)
大手異動

04/08/2022 15:52

《異動股》僑洋國際控股升逾倍突破５０天線，報０﹒４８５元

　　《經濟通通訊社４日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升１０３﹒７８％，報０﹒４８５
元，升穿５０天線（０﹒２５１元），最高價０﹒４８５元，最低價０﹒２３８元；成交５萬股
，成交金額１﹒４１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４１萬元。現時最大
淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額７１４０元，加權平均成交價０﹒２３８元。
　　現時，恒生指數報２０１４３，升３７６點或１﹒９％；恒生中國企業指數報６８７０，升
１３３點或１﹒９８％；恒生科技指數報４３７６，升１３０點或３﹒０８％；主板成交
７９８﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒４８５　變動　　　　＋１０３﹒７８％
　　最高價　　　０﹒４８５　最低價　　　　　　０﹒２３８
　　成交股數　　　　５萬股　成交金額　　　　　１﹒４１萬
　　１０天平均　０﹒２６８　歷史波幅％　　２３２﹒３１３
　　２０天平均　０﹒２６７　加權平均價　　　　０﹒２８１
　　５０天平均　０﹒２５１　ＲＳＩ１４　　　８２﹒６０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４１萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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