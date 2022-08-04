《異動股》僑洋國際控股升逾倍突破５０天線，報０﹒４８５元

《經濟通通訊社４日專訊》僑洋國際控股（０８０７０）升１０３﹒７８％，報０﹒４８５

元，升穿５０天線（０﹒２５１元），最高價０﹒４８５元，最低價０﹒２３８元；成交５萬股

，成交金額１﹒４１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４１萬元。現時最大

淨被動賣出券商為耀才證券國際，金額７１４０元，加權平均成交價０﹒２３８元。

現時，恒生指數報２０１４３，升３７６點或１﹒９％；恒生中國企業指數報６８７０，升

１３３點或１﹒９８％；恒生科技指數報４３７６，升１３０點或３﹒０８％；主板成交

７９８﹒０５億元。

上證綜合指數報３１８９，升２５點或０﹒８％，成交３７１１﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２０６５，升８２點或０﹒６９％，成交２２４３﹒８２億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒４８５ 變動 ＋１０３﹒７８％

最高價 ０﹒４８５ 最低價 ０﹒２３８

成交股數 ５萬股 成交金額 １﹒４１萬

１０天平均 ０﹒２６８ 歷史波幅％ ２３２﹒３１３

２０天平均 ０﹒２６７ 加權平均價 ０﹒２８１

５０天平均 ０﹒２５１ ＲＳＩ１４ ８２﹒６０５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒４１萬元



（ｅｄ）

