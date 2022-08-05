《經濟通通訊社５日專訊》創科實業（００６６９）於市前９：０１ａｍ錄得１手９１﹒８
萬股市前交易，每股造９０﹒２４３元，較上日收市價低０﹒０１％，涉資８２８４﹒３１萬元
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05/08/2022 09:02
《大手成交》創科實業一手約９２萬股市前交易，涉資８２８４萬元
《經濟通通訊社５日專訊》創科實業（００６６９）於市前９：０１ａｍ錄得１手９１﹒８
萬股市前交易，每股造９０﹒２４３元，較上日收市價低０﹒０１％，涉資８２８４﹒３１萬元
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上一篇新聞︰05/08/2022 09:43 《異動股》創科實業（００６６９）升近３％，報９２﹒６５元
下一篇新聞︰04/08/2022 10:08 《異動股》創科實業漲逾５％突破５０天線，報９１﹒５５元
09/08/2022 09:49 《異動股》春能控股等２家公司上午９：４８異動
04/08/2022 09:33 《異動股》曠逸國際等８家公司上午９：３２異動
04/08/2022 09:02 《大手成交》創科實業一手約５７萬股市前交易，涉資５００６萬元
02/08/2022 09:35 《異動股》樂享集團等２家公司上午９：３４異動
01/08/2022 11:25 《大手成交》創科實業一手約３５萬股交叉盤，涉資３０２７萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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