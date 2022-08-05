《經濟通通訊社５日專訊》雲康集團（０２３２５）於市前９：０４ａｍ錄得１手
２８５﹒６萬股市前交易，每股造１６﹒２元，較上日收市價低１０％，涉資４６２６﹒７２萬
元。（ｒｗ）
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05/08/2022 09:05
《大手成交》雲康集團一手約２８６萬股市前交易，涉４６２７萬元
《經濟通通訊社５日專訊》雲康集團（０２３２５）於市前９：０４ａｍ錄得１手
２８５﹒６萬股市前交易，每股造１６﹒２元，較上日收市價低１０％，涉資４６２６﹒７２萬
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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