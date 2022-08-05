《異動股》上海復旦（０１３８５）升逾１％破頂，報３４﹒２元

《經濟通通訊社５日專訊》上海復旦（０１３８５）升１﹒１８％，報３４﹒２元，最高價
３４﹒２元，創上市新高，最低價３４﹒２元；成交５０００股，成交金額１７﹒１萬元。以現
價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒９２％。
現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或０﹒５４％；恒生中國企業指數報６９３０，
升５０點或０﹒７３％；恒生科技指數報４４２９，升４８點或１﹒１％；主板成交２０﹒２５
億元。
基本資料
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現價 ３４﹒２００ 變動 ＋１﹒１８％
最高價 ３４﹒２００ 最低價 ３４﹒２００
成交股數 ５０００股 成交金額 １７﹒１萬
１０天平均 ３０﹒４７５ 歷史波幅％ ５７﹒０６８
２０天平均 ２９﹒５９９ 加權平均價 ３４﹒２００
５０天平均 ２８﹒６７１ ＲＳＩ１４ ６９﹒２２１
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股份狀態：創上市新高；暫連升３日，累計升幅１６﹒９２％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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上海復旦（０１３８５） ３４﹒２０ ＋１﹒１８
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６３﹒５５ ＋０﹒８７
中芯（００９８１） １６﹒８０ ＋０﹒４８
華虹（０１３４７） ２４﹒６５ ＋１﹒２３
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（ｅｄ）
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