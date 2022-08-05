《異動股》國家聯合資源（２５４）升逾１６％，報０﹒１７７元

《經濟通通訊社５日專訊》國家聯合資源（００２５４）升１６﹒４５％，報０﹒１７７元

，最高價０﹒１８６元，創１個月新高，最低價０﹒１７３元；成交１１２萬股，成交金額

１９﹒６９萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３﹒６１萬元。現時最大淨被動買

入券商為致富證券，金額３﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒１７４元；現時最大淨被動賣出券

商為中銀國際證券，金額３﹒１９萬元，加權平均成交價０﹒１７７元。

現時，恒生指數報２０２７６，升１０２點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６９２７，

升４７點或０﹒６９％；恒生科技指數報４４２２，升４１點或０﹒９４％；主板成交２６﹒８

億元。

上證綜合指數報３１９５，升６點或０﹒１９％，成交２３﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２０８８，升２３點或０﹒１９％，成交１０﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１７７ 變動 ＋１６﹒４５％

最高價 ０﹒１８６ 最低價 ０﹒１７３

成交股數 １１２萬股 成交金額 １９﹒６９萬

１０天平均 ０﹒１５４ 歷史波幅％ ３２﹒０６１

２０天平均 ０﹒１４８ 加權平均價 ０﹒１７６

５０天平均 ０﹒１４４ ＲＳＩ１４ ７５﹒２３２

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國家聯合資源（００２５４） ０﹒１７７ ＋１６﹒４５

同程旅行（００７８０） １６﹒１６０ ＋０﹒７５

專業旅運（０１２３５） ０﹒１９０ ＋１﹒６０

海昌海洋公園（０２２５５） ８﹒０１０ －０﹒３７

法拉帝（０９６３８） ２２﹒０００ ＋５﹒７７

攜程（０９９６１） ２０９﹒２００ ＋０﹒１０

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（ｅｄ）

