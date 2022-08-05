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00254 國家聯合資源
即時 按盤價 跌0.143 -0.011 (-7.143%)
大手異動

05/08/2022 09:30

《異動股》國家聯合資源（２５４）升逾１６％，報０﹒１７７元

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家聯合資源（００２５４）升１６﹒４５％，報０﹒１７７元
，最高價０﹒１８６元，創１個月新高，最低價０﹒１７３元；成交１１２萬股，成交金額
１９﹒６９萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３﹒６１萬元。現時最大淨被動買
入券商為致富證券，金額３﹒１３萬元，加權平均成交價０﹒１７４元；現時最大淨被動賣出券
商為中銀國際證券，金額３﹒１９萬元，加權平均成交價０﹒１７７元。
　　現時，恒生指數報２０２７６，升１０２點或０﹒５１％；恒生中國企業指數報６９２７，
升４７點或０﹒６９％；恒生科技指數報４４２２，升４１點或０﹒９４％；主板成交２６﹒８
億元。
　　上證綜合指數報３１９５，升６點或０﹒１９％，成交２３﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０８８，升２３點或０﹒１９％，成交１０﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１７７　變動　　　　＋１６﹒４５％
　　最高價　　　０﹒１８６　最低價　　　　　０﹒１７３
　　成交股數　　１１２萬股　成交金額　　　１９﹒６９萬
　　１０天平均　０﹒１５４　歷史波幅％　　３２﹒０６１
　　２０天平均　０﹒１４８　加權平均價　　　０﹒１７６
　　５０天平均　０﹒１４４　ＲＳＩ１４　　７５﹒２３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入３﹒６１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國家聯合資源（００２５４）　　　０﹒１７７　＋１６﹒４５
　　同程旅行（００７８０）　　　　１６﹒１６０　　＋０﹒７５
　　專業旅運（０１２３５）　　　　　０﹒１９０　　＋１﹒６０
　　海昌海洋公園（０２２５５）　　　８﹒０１０　　－０﹒３７
　　法拉帝（０９６３８）　　　　　２２﹒０００　　＋５﹒７７
　　攜程（０９９６１）　　　　　２０９﹒２００　　＋０﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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