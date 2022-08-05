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08072 羅馬集團
即時 按盤價 跌0.051 -0.008 (-13.559%)
大手異動

05/08/2022 09:34

《異動股》羅馬集團跌近１９％創新低，報０﹒０６９元

　　《經濟通通訊社５日專訊》羅馬集團（０８０７２）跌１８﹒８２％，報０﹒０６９元，最
低價０﹒０６８元，創上市新低，最高價０﹒０８８元；成交１７４８萬股，成交金額
１３６﹒５１萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出４６﹒８９萬元。現時最大淨被
動買入券商為富途證券國際，金額１５﹒５８萬元，加權平均成交價０﹒０７９元；現時最大淨
被動賣出券商為華盛資本証券，金額３﹒６萬元，加權平均成交價０﹒０８元。以現價計，該股
暫連跌６日，累計跌幅８２﹒５３％。
　　現時，恒生指數報２０２１５，升４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６９０６，升
２６點或０﹒３９％；恒生科技指數報４３９７，升１６點或０﹒３７％；主板成交５８﹒５６
億元。
　　上證綜合指數報３１９７，升８點或０﹒２６％，成交２６４﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１１０，升４５點或０﹒３７％，成交１３６﹒２５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒０６９　變動　　　　－１８﹒８２％
　　最高價　　　　０﹒０８８　最低價　　　　　０﹒０６８
　　成交股數　　１７４８萬股　成交金額　　１３６﹒５１萬
　　１０天平均　　０﹒２７７　歷史波幅％　５１２﹒７２２
　　２０天平均　　０﹒２６３　加權平均價　　　０﹒０７８
　　５０天平均　　０﹒２６８　ＲＳＩ１４　　２４﹒４８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出４６﹒８９萬元；暫連跌６
日，累計跌幅８２﹒５３％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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