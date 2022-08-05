  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00914 海螺水泥
即時 按盤價 跌30.800 -0.100 (-0.324%)
大手異動

05/08/2022 09:39

《大手成交》海螺水泥一手３５萬股交叉盤，涉資１０３７萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》海螺水泥（００９１４）於９：３８ａｍ錄得１手３５萬股交叉
盤，每股造２９﹒６２５元，較上日收市價低０﹒４２％，涉資１０３６﹒８８萬元。
　　海螺水泥現價跌０﹒５％，報２９﹒６元；成交１０２﹒９萬股，成交金額３０５４﹒０２
萬元，主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出１４４﹒４８萬元。（ｒｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰05/08/2022 09:45  《大手成交》海螺水泥１３分鐘內３手交叉盤，共涉４０６７萬元

下一篇新聞︰05/08/2022 09:32  《大手成交》海螺水泥一手５０萬股交叉盤，涉資１４８５萬元

其他大手異動
More

18/07/2022 11:00  《大手成交》海螺水泥一手約５０萬股交叉盤，涉資１７３５萬元

12/07/2022 11:12  《大手成交》海螺水泥一手５０萬股交叉盤，涉資１７３９萬元

05/07/2022 09:53  《異動股》捷心隆（２１１５）升逾四成，預期半年純利增兩倍

04/07/2022 09:01  《大手成交》騰訊等７家公司上午９：００市前大手交易

20/06/2022 09:01  《大手成交》中國建築等６家公司上午９：００市前大手交易

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金