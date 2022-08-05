《異動股》曠逸國際挫近２０％失守１００天線，報０﹒１８７元

《經濟通通訊社５日專訊》曠逸國際（０１６８３）跌１９﹒７４％，報０﹒１８７元，跌

穿１００天線（０﹒１８９元），最低價０﹒１７３元，最高價０﹒２１５元；成交２４６﹒８

萬股，成交金額４７﹒１９萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２３﹒８１萬元。

現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒１８９元；現時

最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額１０﹒６５萬元，加權平均成交價０﹒１９１元。以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３７﹒６７％。

現時，恒生指數報２０２２５，升５１點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６９０７，升

２８點或０﹒４１％；恒生科技指數報４４０６，升２５點或０﹒５８％；主板成交

１００﹒２３億元。

上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２３％，成交４７３﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２１０８，升４３點或０﹒３６％，成交２６１﹒１億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１８７ 變動 －１９﹒７４％

最高價 ０﹒２１５ 最低價 ０﹒１７３

成交股數 ２４６﹒８萬股 成交金額 ４７﹒１９萬

１０天平均 ０﹒１９０ 歷史波幅％ ２６８﹒７６３

２０天平均 ０﹒１７１ 加權平均價 ０﹒１９１

５０天平均 ０﹒２１３ ＲＳＩ１４ ４９﹒５６７

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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２３﹒８１萬元；暫連

跌２日，累計跌幅３７﹒６７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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曠逸國際（０１６８３） ０﹒１８７ －１９﹒７４

藍河控股（００４９８） ０﹒１２６ ＋０﹒８０

澳能建設（０１１８３） ２﹒２６０ ＋０﹒８９

高陞集團控股（０１２８３） １﹒４９０ －０﹒６７

集一控股（０１４９５） ０﹒５４０ 無升跌

中邦環境（０１８５５） ５﹒８１０ ＋２﹒１１

安樂工程（０１９７７） １﹒２５０ －１﹒５７

恆宇集團（０２４４８） ３﹒６１０ ＋０﹒２８

滙隆控股（０８０２１） ０﹒０５７ ＋１﹒７９

綠城管理（０９９７９） ６﹒３１０ ＋０﹒１６

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（ｅｄ）

