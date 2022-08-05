《異動股》曠逸國際挫近２０％失守１００天線，報０﹒１８７元

《經濟通通訊社５日專訊》曠逸國際（０１６８３）跌１９﹒７４％，報０﹒１８７元，跌
穿１００天線（０﹒１８９元），最低價０﹒１７３元，最高價０﹒２１５元；成交２４６﹒８
萬股，成交金額４７﹒１９萬元；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２３﹒８１萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額２﹒６１萬元，加權平均成交價０﹒１８９元；現時
最大淨被動賣出券商為盈透證券香港，金額１０﹒６５萬元，加權平均成交價０﹒１９１元。以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３７﹒６７％。
現時，恒生指數報２０２２５，升５１點或０﹒２５％；恒生中國企業指數報６９０７，升
２８點或０﹒４１％；恒生科技指數報４４０６，升２５點或０﹒５８％；主板成交
１００﹒２３億元。
上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２３％，成交４７３﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２１０８，升４３點或０﹒３６％，成交２６１﹒１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１８７ 變動 －１９﹒７４％
最高價 ０﹒２１５ 最低價 ０﹒１７３
成交股數 ２４６﹒８萬股 成交金額 ４７﹒１９萬
１０天平均 ０﹒１９０ 歷史波幅％ ２６８﹒７６３
２０天平均 ０﹒１７１ 加權平均價 ０﹒１９１
５０天平均 ０﹒２１３ ＲＳＩ１４ ４９﹒５６７
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率７５：２５，資金淨主動買入２３﹒８１萬元；暫連
跌２日，累計跌幅３７﹒６７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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曠逸國際（０１６８３） ０﹒１８７ －１９﹒７４
藍河控股（００４９８） ０﹒１２６ ＋０﹒８０
澳能建設（０１１８３） ２﹒２６０ ＋０﹒８９
高陞集團控股（０１２８３） １﹒４９０ －０﹒６７
集一控股（０１４９５） ０﹒５４０ 無升跌
中邦環境（０１８５５） ５﹒８１０ ＋２﹒１１
安樂工程（０１９７７） １﹒２５０ －１﹒５７
恆宇集團（０２４４８） ３﹒６１０ ＋０﹒２８
滙隆控股（０８０２１） ０﹒０５７ ＋１﹒７９
綠城管理（０９９７９） ６﹒３１０ ＋０﹒１６
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（ｅｄ）
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