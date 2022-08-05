《異動股》創科實業（００６６９）升近３％，報９２﹒６５元

《經濟通通訊社５日專訊》創科實業（００６６９）升２﹒６６％，報９２﹒６５元，最高

價９３﹒２元，最低價８９﹒９５元；成交１７８﹒５１萬股，成交金額１﹒６２億元；主動買

沽比率７６：２４，資金淨主動買入２９２０﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球

金融亞洲，金額４４９﹒２９萬元，加權平均成交價９１﹒５８７元；現時最大淨被動賣出券商

為摩根士丹利，金額８４６﹒２８萬元，加權平均成交價９１﹒５７８元。以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅６﹒３７％。

現時，恒生指數報２０２５０，升７６點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６９１９，升

３９點或０﹒５７％；恒生科技指數報４４２１，升４０點或０﹒９３％；主板成交

１２９﹒６７億元。

上證綜合指數報３２００，升１１點或０﹒３５％，成交６２１﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２１４４，升７８點或０﹒６５％，成交３４６﹒６９億元人民幣。



基本資料

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現價 ９２﹒６５０ 變動 ＋２﹒６６％

最高價 ９３﹒２００ 最低價 ８９﹒９５０

成交股數 １７８﹒５１萬股 成交金額 １﹒６２億

１０天平均 ８９﹒１６５ 歷史波幅％ ４７﹒９００

２０天平均 ８８﹒１６２ 加權平均價 ９０﹒８４９

５０天平均 ９０﹒０９５ ＲＳＩ１４ ５７﹒１９４

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股份狀態：主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入２９２０﹒７７萬元；暫連升２日，累計

升幅６﹒３７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創科實業（００６６９） ９２﹒６５ ＋２﹒６６

海信家電（００９２１） ９﹒０２ ＋０﹒２２

ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒５２ 無升跌

泉峰控股（０２２８５） ３９﹒００ ＋１﹒４３

友和集團（０２３４７） １﹒７０ ＋６﹒２５

海爾智家（０６６９０） ２３﹒６５ ＋０﹒６４

思摩爾（０６９６９） １８﹒３８ ＋２﹒６８

濠亮環球（０８１１８） ０﹒４２ ＋２﹒４４

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（ｅｄ）

