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00669 創科實業
即時 按盤價 跌89.800 -2.900 (-3.128%)
大手異動

05/08/2022 09:43

《異動股》創科實業（００６６９）升近３％，報９２﹒６５元

　　《經濟通通訊社５日專訊》創科實業（００６６９）升２﹒６６％，報９２﹒６５元，最高
價９３﹒２元，最低價８９﹒９５元；成交１７８﹒５１萬股，成交金額１﹒６２億元；主動買
沽比率７６：２４，資金淨主動買入２９２０﹒７７萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球
金融亞洲，金額４４９﹒２９萬元，加權平均成交價９１﹒５８７元；現時最大淨被動賣出券商
為摩根士丹利，金額８４６﹒２８萬元，加權平均成交價９１﹒５７８元。以現價計，該股暫連
升２日，累計升幅６﹒３７％。
　　現時，恒生指數報２０２５０，升７６點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６９１９，升
３９點或０﹒５７％；恒生科技指數報４４２１，升４０點或０﹒９３％；主板成交
１２９﹒６７億元。
　　上證綜合指數報３２００，升１１點或０﹒３５％，成交６２１﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４４，升７８點或０﹒６５％，成交３４６﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９２﹒６５０　變動　　　　＋２﹒６６％
　　最高價　　　　　９３﹒２００　最低價　　　８９﹒９５０
　　成交股數　　１７８﹒５１萬股　成交金額　　　１﹒６２億
　　１０天平均　　　８９﹒１６５　歷史波幅％　４７﹒９００
　　２０天平均　　　８８﹒１６２　加權平均價　９０﹒８４９
　　５０天平均　　　９０﹒０９５　ＲＳＩ１４　５７﹒１９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入２９２０﹒７７萬元；暫連升２日，累計
升幅６﹒３７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　９２﹒６５　＋２﹒６６
　　海信家電（００９２１）　　　　９﹒０２　＋０﹒２２
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　８﹒５２　　　無升跌
　　泉峰控股（０２２８５）　　　３９﹒００　＋１﹒４３
　　友和集團（０２３４７）　　　　１﹒７０　＋６﹒２５
　　海爾智家（０６６９０）　　　２３﹒６５　＋０﹒６４
　　思摩爾（０６９６９）　　　　１８﹒３８　＋２﹒６８
　　濠亮環球（０８１１８）　　　　０﹒４２　＋２﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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