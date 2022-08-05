《經濟通通訊社５日專訊》盈富基金（０２８００）於９：４９ａｍ錄得１手７３﹒９５萬
股特別盤，每股造２０﹒７６元，較上日收市價高０﹒３９％，涉資１５３５﹒２萬元。
盈富基金現價升０﹒３９％，報２０﹒７６元；成交１１３４﹒４５萬股，成交金額
２﹒３５億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１４９０﹒２２萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 09:50
《大手成交》盈富基金一手約７４萬股特別盤，涉資１５３５萬元
《經濟通通訊社５日專訊》盈富基金（０２８００）於９：４９ａｍ錄得１手７３﹒９５萬
股特別盤，每股造２０﹒７６元，較上日收市價高０﹒３９％，涉資１５３５﹒２萬元。
盈富基金現價升０﹒３９％，報２０﹒７６元；成交１１３４﹒４５萬股，成交金額
２﹒３５億元，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１４９０﹒２２萬元。（ｒｗ）
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02/08/2022 14:27 《大手成交》盈富基金一手５０萬股特別盤，涉資１０１２萬元
28/07/2022 13:02 《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５２４萬元
28/07/2022 11:24 《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５２１萬元
28/07/2022 09:45 《大手成交》盈富基金一手約７２萬股特別盤，涉資１５２５萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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