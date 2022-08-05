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02020 安踏體育
即時 按盤價 升85.500 +0.150 (+0.176%)
大手異動

05/08/2022 09:52

《異動股》安踏體育（０２０２０）升逾３％，報８７﹒８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》安踏體育（０２０２０）升３﹒１１％，報８７﹒８元，最高價
８７﹒８元，最低價８６﹒２５元；成交５８﹒０１萬股，成交金額５０４４﹒０５萬元；主動
買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１３９１﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資
本，金額１０９﹒２４萬元，加權平均成交價８６﹒６０４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀
，金額４４３﹒８６萬元，加權平均成交價８７﹒０４７元。以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅３﹒５４％。
　　現時，恒生指數報２０２５１，升７７點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６９１１，升
３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４４１６，升３５點或０﹒８％；主板成交１８５﹒２１
億元。
　　上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１９％，成交８８２﹒１１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１２７，升６２點或０﹒５２％，成交５０９﹒７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８７﹒８００　變動　　　　　　＋３﹒１１％
　　最高價　　　　８７﹒８００　最低價　　　　　８６﹒２５０
　　成交股數　　５８﹒０１萬股　成交金額　　５０４４﹒０５萬
　　１０天平均　　８７﹒８２５　歷史波幅％　　　３７﹒３３２
　　２０天平均　　９０﹒５０５　加權平均價　　　８６﹒９４５
　　５０天平均　　９０﹒２５８　ＲＳＩ１４　　　４５﹒７３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１３９１﹒３萬元；暫連升２日，累計升
幅３﹒５４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　８７﹒８０　＋３﹒１１
　　潤啤（００２９１）　　　５５﹒４０　＋０﹒３６
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒９２　＋２﹒５４
　　申洲國際（０２３１３）　８３﹒５０　＋６﹒９１
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒４５　＋１﹒１７
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒５０　＋２﹒８６
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒４８　＋１﹒４１
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９３　＋２﹒５１
　　海底撈（０６８６２）　　１６﹒０４　＋２﹒１７
　　九毛九（０９９２２）　　１８﹒７２　＋２﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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