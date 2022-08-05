《異動股》安踏體育（０２０２０）升逾３％，報８７﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》安踏體育（０２０２０）升３﹒１１％，報８７﹒８元，最高價
８７﹒８元，最低價８６﹒２５元；成交５８﹒０１萬股，成交金額５０４４﹒０５萬元；主動
買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１３９１﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資
本，金額１０９﹒２４萬元，加權平均成交價８６﹒６０４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀
，金額４４３﹒８６萬元，加權平均成交價８７﹒０４７元。以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅３﹒５４％。
現時，恒生指數報２０２５１，升７７點或０﹒３８％；恒生中國企業指數報６９１１，升
３１點或０﹒４６％；恒生科技指數報４４１６，升３５點或０﹒８％；主板成交１８５﹒２１
億元。
上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１９％，成交８８２﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２１２７，升６２點或０﹒５２％，成交５０９﹒７億元人民幣。
基本資料
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現價 ８７﹒８００ 變動 ＋３﹒１１％
最高價 ８７﹒８００ 最低價 ８６﹒２５０
成交股數 ５８﹒０１萬股 成交金額 ５０４４﹒０５萬
１０天平均 ８７﹒８２５ 歷史波幅％ ３７﹒３３２
２０天平均 ９０﹒５０５ 加權平均價 ８６﹒９４５
５０天平均 ９０﹒２５８ ＲＳＩ１４ ４５﹒７３４
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股份狀態：主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１３９１﹒３萬元；暫連升２日，累計升
幅３﹒５４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏體育（０２０２０） ８７﹒８０ ＋３﹒１１
潤啤（００２９１） ５５﹒４０ ＋０﹒３６
特步國際（０１３６８） １２﹒９２ ＋２﹒５４
申洲國際（０２３１３） ８３﹒５０ ＋６﹒９１
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４５ ＋１﹒１７
李寧（０２３３１） ６６﹒５０ ＋２﹒８６
滔搏（０６１１０） ６﹒４８ ＋１﹒４１
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９３ ＋２﹒５１
海底撈（０６８６２） １６﹒０４ ＋２﹒１７
九毛九（０９９２２） １８﹒７２ ＋２﹒０７
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（ｅｄ）
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