《異動股》李寧升近３％突破５０天線，報６６﹒３５元

《經濟通通訊社５日專訊》李寧（０２３３１）升２﹒６３％，報６６﹒３５元，升穿５０

天線（６５﹒６４２元），最高價６６﹒６５元，最低價６４﹒８元；成交１７９﹒１９萬股，

成交金額１﹒１８億元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４１２４﹒１４萬元。現時

最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額２９２﹒３７萬元，加權平均成交價６６﹒０５３元；

現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額７１７﹒６８萬元，加權平均成交價６５﹒８６６元。

現時，恒生指數報２０２０５，升３１點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８９５，升

１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４４０７，升２５點或０﹒５９％；主板成交

１９３﹒９４億元。

上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２５％，成交９１０﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１２１４１，升７６點或０﹒６３％，成交５２８﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 ６６﹒３５０ 變動 ＋２﹒６３％

最高價 ６６﹒６５０ 最低價 ６４﹒８００

成交股數 １７９﹒１９萬股 成交金額 １﹒１８億

１０天平均 ６５﹒７４５ 歷史波幅％ ３３﹒０１０

２０天平均 ６６﹒６２５ 加權平均價 ６６﹒０３８

５０天平均 ６５﹒６４２ ＲＳＩ１４ ４９﹒９８６

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入４１２４﹒１４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６６﹒３５ ＋２﹒６３

潤啤（００２９１） ５５﹒４０ ＋０﹒３６

特步國際（０１３６８） １２﹒９０ ＋２﹒３８

安踏體育（０２０２０） ８７﹒６０ ＋２﹒８８

申洲國際（０２３１３） ８３﹒４０ ＋６﹒７９

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４０ ＋１﹒０３

滔搏（０６１１０） ６﹒４５ ＋０﹒９４

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９０ ＋２﹒０７

海底撈（０６８６２） １５﹒８６ ＋１﹒０２

九毛九（０９９２２） １８﹒７２ ＋２﹒０７

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（ｅｄ）

