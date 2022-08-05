《異動股》大凌集團漲近４９％突破２０天線，報０﹒１３１元

《經濟通通訊社５日專訊》大凌集團（００２１１）升４８﹒８６％，報０﹒１３１元，升
穿２０天線（０﹒１０４元），最高價０﹒１３６元，創１個月新高，最低價０﹒０９５元；成
交２９３萬股，成交金額３３﹒９５萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
１１﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券，金額１﹒６６萬元，加權平均成交
價０﹒１１８元；現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額２﹒５萬元，加權平均成交價
０﹒１１９元。
現時，恒生指數報２０２０９，升３５點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報６８９８，升
１８點或０﹒２７％；恒生科技指數報４４０６，升２５點或０﹒５８％；主板成交
１９８﹒２１億元。
上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２３％，成交９３７﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２１４０，升７５點或０﹒６２％，成交５４２﹒７１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１３１ 變動 ＋４８﹒８６％
最高價 ０﹒１３６ 最低價 ０﹒０９５
成交股數 ２９３萬股 成交金額 ３３﹒９５萬
１０天平均 ０﹒１０７ 歷史波幅％ １７２﹒１０４
２０天平均 ０﹒１０４ 加權平均價 ０﹒１１６
５０天平均 ０﹒１３８ ＲＳＩ１４ ７８﹒８１１
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股份狀態：升穿２０天線，創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
１１﹒８２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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大凌集團（００２１１） ０﹒１３１ ＋４８﹒８６
東建國際（００３２９） ３﹒６６０ ＋２﹒５２
港交所（００３８８） ３５８﹒２００ ＋０﹒３９
廣發証券（０１７７６） ９﹒９１０ ＋０﹒１０
華興資本控股（０１９１１） ８﹒６７０ ＋２﹒００
中金（０３９０８） １３﹒９００ ＋１﹒４６
中信証券（０６０３０） １５﹒６８０ 無升跌
中信建投証券（０６０６６） ７﹒１６０ －０﹒４２
中國銀河（０６８８１） ３﹒８７０ ＋０﹒７８
ＨＴＳＣ（０６８８６） １０﹒１６０ －０﹒７８
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（ｅｄ）
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