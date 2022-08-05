《經濟通通訊社５日專訊》再鼎醫藥（０９６８８）於９：５４ａｍ錄得１手４０﹒９１萬
股交叉盤，每股造３２﹒７５元，較上日收市價高６﹒５％，涉資１３３９﹒８萬元。
再鼎醫藥現價升６﹒５％，報３２﹒７５元；成交４９﹒３５萬股，成交金額
１６１５﹒５１萬元，主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４３﹒１６萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 09:55
《大手成交》再鼎醫藥一手約４１萬股交叉盤，涉資１３４０萬元
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再鼎醫藥現價升６﹒５％，報３２﹒７５元；成交４９﹒３５萬股，成交金額
１６１５﹒５１萬元，主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４３﹒１６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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