《大手成交》再鼎醫藥一手約４１萬股交叉盤，涉資１３４０萬元

《經濟通通訊社５日專訊》再鼎醫藥（０９６８８）於９：５４ａｍ錄得１手４０﹒９１萬

股交叉盤，每股造３２﹒７５元，較上日收市價高６﹒５％，涉資１３３９﹒８萬元。

再鼎醫藥現價升６﹒５％，報３２﹒７５元；成交４９﹒３５萬股，成交金額

１６１５﹒５１萬元，主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１４３﹒１６萬元。（ｒｗ）

