《中概異動》阿里（０９９８８）跌逾３％，報９２﹒１元

《經濟通通訊社５日專訊》阿里（０９９８８）跌３﹒０５％，報９２﹒１元，較ＡＤＲ收

市低３﹒６６％，最低價９２﹒１元，最高價９５﹒６５元；成交１５３９萬股，成交金額

１４﹒４６億元；主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７９８１﹒０４萬元。現時最大淨

被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額７６４７﹒６８萬元，加權平均成交價９３﹒６０３元

；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額６８０３﹒９５萬元，加權平均成交價

９３﹒７１７元。

現時，恒生指數報２０１２０，跌５３點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６８５８，跌

２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４３７１，跌１０點或０﹒２３％；主板成交２５１﹒０６

億元。

上證綜合指數報３１９０，升１點或０﹒０６％，成交１１９８﹒８９億元人民幣。

深證成份指數報１２１０２，升３７點或０﹒３１％，成交７００﹒３５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ９２﹒１００ 變動 －３﹒０５％

最高價 ９５﹒６５０ 最低價 ９２﹒１００

成交股數 １５３９萬股 成交金額 １４﹒４６億

１０天平均 ９５﹒１３５ 歷史波幅％ ５８﹒１８８

２０天平均 １００﹒１７８ 加權平均價 ９３﹒９７３

５０天平均 １０３﹒５８３ ＲＳＩ１４ ４０﹒４２８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出７９８１﹒０４萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里（０９９８８） ９２﹒１０ －３﹒０５

騰訊（００７００） ３０４﹒８０ －２﹒３１

快手（０１０２４） ７８﹒９０ －１﹒１９

小米（０１８１０） １２﹒１６ ＋０﹒３３

理想汽車（０２０１５） １３４﹒００ －０﹒２２

美團（０３６９０） １８３﹒５０ －０﹒１６

百濟神州（０６１６０） １１３﹒１０ ＋８﹒７５

京東集團（０９６１８） ２４４﹒６０ －０﹒５７

小鵬汽車（０９８６８） ９２﹒９０ ＋３﹒２８

網易（０９９９９） １３８﹒１０ －０﹒８６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

