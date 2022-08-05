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01024 快手－Ｗ
即時 按盤價 跌76.850 -0.450 (-0.582%)
大手異動

05/08/2022 10:11

《大手成交》快手一手約２８萬股非自動對盤，涉資２１８６萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》快手（０１０２４）於１０：１０ａｍ錄得１手２７﹒５萬股非
自動對盤，每股造７９﹒５元，較上日收市價低０﹒４４％，涉資２１８６﹒２５萬元。
　　快手現價跌０﹒８８％，報７９﹒１５元；成交１９６﹒０３萬股，成交金額１﹒５６億元
，主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入７２２﹒７７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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