《異動股》華虹升逾５％突破２０天線，報２５﹒６元

《經濟通通訊社５日專訊》華虹（０１３４７）升５﹒１３％，報２５﹒６元，升穿２０天

線（２４﹒６４元），最高價２５﹒６元，最低價２４﹒４元；成交５２０﹒５萬股，成交金額

１﹒３億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１８９﹒６３萬元。現時最大淨被動

買入券商為摩根大通，金額３４９﹒９４萬元，加權平均成交價２４﹒９３１元；現時最大淨被

動賣出券商為中國創盈市場服務，金額８７８﹒４１萬元，加權平均成交價２５﹒０３１元。以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒２７％。

現時，恒生指數報２０１６０，跌１３點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６８７５，跌

３點或０﹒０６％；恒生科技指數報４３９０，升９點或０﹒２２％；主板成交２８３﹒６２億

元。

上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２４％，成交１３６８﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２１３７，升７２點或０﹒６％，成交８０２﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ２５﹒６００ 變動 ＋５﹒１３％

最高價 ２５﹒６００ 最低價 ２４﹒４００

成交股數 ５２０﹒５萬股 成交金額 １﹒３億

１０天平均 ２４﹒０５５ 歷史波幅％ ４３﹒１４０

２０天平均 ２４﹒６４０ 加權平均價 ２４﹒９７０

５０天平均 ２６﹒４１７ ＲＳＩ１４ ５２﹒９０１

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入５１８９﹒６３萬元；暫

連升３日，累計升幅１３﹒２７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華虹（０１３４７） ２５﹒６０ ＋５﹒１３

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６４﹒４０ ＋２﹒２２

中芯（００９８１） １６﹒９８ ＋１﹒５６

上海復旦（０１３８５） ３３﹒９５ ＋０﹒４４

晶門（０２８７８） ０﹒５６ －１﹒７５

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（ｅｄ）

