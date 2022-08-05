《異動股》旭輝永升服務（１９９５）升近１０％，報５﹒２３元

《經濟通通訊社５日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）升９﹒８７％，報５﹒２３元，最
高價５﹒２５元，最低價４﹒８元；成交４５１﹒１２萬股，成交金額２２３５﹒１８萬元；主
動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６６８﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額３５﹒５萬元，加權平均成交價４﹒９３５元；現時最大淨被動賣出券商為中信里
昂證券，金額１６６﹒１４萬元，加權平均成交價４﹒９４元。
現時，恒生指數報２０１５７，跌１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８７４，跌
５點或０﹒０８％；恒生科技指數報４３８９，升８點或０﹒２％；主板成交２８６﹒０３億元
。
上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２４％，成交１３８３﹒２３億元人民幣。
深證成份指數報１２１４０，升７５點或０﹒６３％，成交８１０﹒３億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒２３０ 變動 ＋９﹒８７％
最高價 ５﹒２５０ 最低價 ４﹒８００
成交股數 ４５１﹒１２萬股 成交金額 ２２３５﹒１８萬
１０天平均 ５﹒５１９ 歷史波幅％ ９５﹒３１８
２０天平均 ６﹒０５０ 加權平均價 ４﹒９５５
５０天平均 ７﹒８２１ ＲＳＩ１４ ３４﹒４３８
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股份狀態：主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６６８﹒１７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒２３ ＋９﹒８７
世茂服務（００８７３） ２﹒３５ ＋２﹒６２
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒８５ ＋０﹒８７
融創服務（０１５１６） ３﹒１６ ＋５﹒３３
中海物業（０２６６９） ７﹒８２ ＋０﹒２６
雅生活（０３３１９） ８﹒４８ ＋４﹒４３
美的置業（０３９９０） ９﹒０１ ＋４﹒５２
保利物業（０６０４９） ４２﹒９０ ＋０﹒９４
碧桂園服務（０６０９８） １５﹒０２ ＋６﹒０７
金科服務（０９６６６） １０﹒８０ ＋６﹒９３
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（ｅｄ）
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