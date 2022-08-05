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01995 旭輝永升服務
即時 按盤價 升4.930 +0.110 (+2.282%)
大手異動

05/08/2022 10:15

《異動股》旭輝永升服務（１９９５）升近１０％，報５﹒２３元

　　《經濟通通訊社５日專訊》旭輝永升服務（０１９９５）升９﹒８７％，報５﹒２３元，最
高價５﹒２５元，最低價４﹒８元；成交４５１﹒１２萬股，成交金額２２３５﹒１８萬元；主
動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６６８﹒１７萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額３５﹒５萬元，加權平均成交價４﹒９３５元；現時最大淨被動賣出券商為中信里
昂證券，金額１６６﹒１４萬元，加權平均成交價４﹒９４元。
　　現時，恒生指數報２０１５７，跌１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８７４，跌
５點或０﹒０８％；恒生科技指數報４３８９，升８點或０﹒２％；主板成交２８６﹒０３億元

　　上證綜合指數報３１９６，升７點或０﹒２４％，成交１３８３﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４０，升７５點或０﹒６３％，成交８１０﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒２３０　變動　　　　　　＋９﹒８７％
　　最高價　　　　　　５﹒２５０　最低價　　　　　　４﹒８００
　　成交股數　　４５１﹒１２萬股　成交金額　　２２３５﹒１８萬
　　１０天平均　　　　５﹒５１９　歷史波幅％　　　９５﹒３１８
　　２０天平均　　　　６﹒０５０　加權平均價　　　　４﹒９５５
　　５０天平均　　　　７﹒８２１　ＲＳＩ１４　　　３４﹒４３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入６６８﹒１７萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒２３　＋９﹒８７
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒３５　＋２﹒６２
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒８５　＋０﹒８７
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒１６　＋５﹒３３
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒８２　＋０﹒２６
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒４８　＋４﹒４３
　　美的置業（０３９９０）　　　　９﹒０１　＋４﹒５２
　　保利物業（０６０４９）　　　４２﹒９０　＋０﹒９４
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１５﹒０２　＋６﹒０７
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒８０　＋６﹒９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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