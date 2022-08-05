《異動股》信義玻璃（００８６８）升近３％，報１５﹒３８元

《經濟通通訊社５日專訊》信義玻璃（００８６８）升２﹒９５％，報１５﹒３８元，最高

價１５﹒４元，最低價１４﹒９４元；成交２７４﹒３萬股，成交金額４１２５﹒５９萬元；主

動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１１５３﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根

大通，金額１０２﹒６１萬元，加權平均成交價１５﹒１６１元；現時最大淨被動賣出券商為中

信里昂證券，金額５５８﹒４６萬元，加權平均成交價１５﹒０７４元。

現時，恒生指數報２０１３９，跌３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８６６，跌

１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３８２，升１點或０﹒０３％；主板成交２９８﹒１９

億元。

上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１９％，成交１４４３﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１２１３３，升６８點或０﹒５７％，成交８４７﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒３８０ 變動 ＋２﹒９５％

最高價 １５﹒４００ 最低價 １４﹒９４０

成交股數 ２７４﹒３萬股 成交金額 ４１２５﹒５９萬

１０天平均 １５﹒５４０ 歷史波幅％ ４７﹒６６８

２０天平均 １６﹒２２３ 加權平均價 １５﹒０４０

５０天平均 １７﹒４１７ ＲＳＩ１４ ３９﹒９７５

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股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１１５３﹒５２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義玻璃（００８６８） １５﹒３８０ ＋２﹒９５

建滔集團（００１４８） ２２﹒４００ ＋１﹒１３

力勁科技（００５５８） １３﹒６００ －０﹒１５

億和控股（００８３８） １﹒９７０ ＋０﹒５１

洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒４００ ＋０﹒６５

海天國際（０１８８２） １９﹒０８０ ＋２﹒２５

建滔積層板（０１８８８） ７﹒０２０ ＋１﹒０１

信懇智能（０１９６７） ３７﹒５００ ＋０﹒５４

東江集團控股（０２２８３） １﹒８００ 無升跌

融科控股（０２３２３） ０﹒１５２ －２﹒５６

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（ｅｄ）

