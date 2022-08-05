《異動股》信義玻璃（００８６８）升近３％，報１５﹒３８元

《經濟通通訊社５日專訊》信義玻璃（００８６８）升２﹒９５％，報１５﹒３８元，最高
價１５﹒４元，最低價１４﹒９４元；成交２７４﹒３萬股，成交金額４１２５﹒５９萬元；主
動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１１５３﹒５２萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根
大通，金額１０２﹒６１萬元，加權平均成交價１５﹒１６１元；現時最大淨被動賣出券商為中
信里昂證券，金額５５８﹒４６萬元，加權平均成交價１５﹒０７４元。
現時，恒生指數報２０１３９，跌３４點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８６６，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３８２，升１點或０﹒０３％；主板成交２９８﹒１９
億元。
上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１９％，成交１４４３﹒５４億元人民幣。
深證成份指數報１２１３３，升６８點或０﹒５７％，成交８４７﹒７５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １５﹒３８０ 變動 ＋２﹒９５％
最高價 １５﹒４００ 最低價 １４﹒９４０
成交股數 ２７４﹒３萬股 成交金額 ４１２５﹒５９萬
１０天平均 １５﹒５４０ 歷史波幅％ ４７﹒６６８
２０天平均 １６﹒２２３ 加權平均價 １５﹒０４０
５０天平均 １７﹒４１７ ＲＳＩ１４ ３９﹒９７５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１１５３﹒５２萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
信義玻璃（００８６８） １５﹒３８０ ＋２﹒９５
建滔集團（００１４８） ２２﹒４００ ＋１﹒１３
力勁科技（００５５８） １３﹒６００ －０﹒１５
億和控股（００８３８） １﹒９７０ ＋０﹒５１
洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒４００ ＋０﹒６５
海天國際（０１８８２） １９﹒０８０ ＋２﹒２５
建滔積層板（０１８８８） ７﹒０２０ ＋１﹒０１
信懇智能（０１９６７） ３７﹒５００ ＋０﹒５４
東江集團控股（０２２８３） １﹒８００ 無升跌
融科控股（０２３２３） ０﹒１５２ －２﹒５６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動