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09666 金科服務
即時 按盤價 升11.020 +0.240 (+2.226%)
大手異動

05/08/2022 10:39

《異動股》金科服務（０９６６６）升逾９％，報１１﹒０２元

　　《經濟通通訊社５日專訊》金科服務（０９６６６）升９﹒１１％，報１１﹒０２元，最高
價１１﹒１２元，最低價１０﹒０４元；成交５３７﹒６４萬股，成交金額５７５１﹒８５萬元
；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入２９６９﹒０３萬元。現時最大淨被動買入券商為
法國巴黎證券，金額２３８﹒０８萬元，加權平均成交價１０﹒７４８元；現時最大淨被動賣出
券商為高盛亞洲證券，金額３８７﹒０８萬元，加權平均成交價１０﹒６８５元。以現價計，該
股暫連升２日，累計升幅１４﹒５５％。
　　現時，恒生指數報２０１３４，跌３９點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８６１，跌
１８點或０﹒２６％；恒生科技指數報４３７７，跌３點或０﹒０８％；主板成交３４５﹒８６
億元。
　　上證綜合指數報３１８９，升不足１點，成交１７３０﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１０５，升４０點或０﹒３３％，成交１０２４﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１１﹒０２０　變動　　　　　　＋９﹒１１％
　　最高價　　　　　１１﹒１２０　最低價　　　　　１０﹒０４０
　　成交股數　　５３７﹒６４萬股　成交金額　　５７５１﹒８５萬
　　１０天平均　　　１３﹒０２０　歷史波幅％　　１７９﹒１９６
　　２０天平均　　　１４﹒４３３　加權平均價　　　１０﹒６９８
　　５０天平均　　　１７﹒２２７　ＲＳＩ１４　　　３４﹒２５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入２９６９﹒０３萬元；暫連升２日，累計
升幅１４﹒５５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金科服務（０９６６６）　　　１１﹒０２　　＋９﹒１１
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒３７　　＋３﹒４９
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒８５　　＋０﹒８７
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒１６　　＋５﹒３３
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　５﹒２８　＋１０﹒９２
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒９２　　＋１﹒５４
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒４５　　＋４﹒０６
　　美的置業（０３９９０）　　　　９﹒０３　　＋４﹒７６
　　保利物業（０６０４９）　　　４２﹒６５　　＋０﹒３５
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒７８　　＋４﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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