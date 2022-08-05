《經濟通通訊社５日專訊》安碩印度（０２８３６）於１０：４０ａｍ錄得１手６３萬股非
自動對盤，每股造３３﹒０９１元，較上日收市價高０﹒７％，涉資２０８４﹒７３萬元。
安碩印度現價升１﹒１％，報３３﹒２２元；成交６３﹒０４萬股，成交金額
２０８６﹒０６萬元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入０億元。（ｒｗ）
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05/08/2022 10:41
《大手成交》安碩印度一手６３萬股非自動對盤，涉資２０８５萬元
《經濟通通訊社５日專訊》安碩印度（０２８３６）於１０：４０ａｍ錄得１手６３萬股非
自動對盤，每股造３３﹒０９１元，較上日收市價高０﹒７％，涉資２０８４﹒７３萬元。
安碩印度現價升１﹒１％，報３３﹒２２元；成交６３﹒０４萬股，成交金額
２０８６﹒０６萬元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入０億元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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